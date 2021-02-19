 
Контракты

В Кирове выбрали подрядчиков для строительства улицы Сурикова

В Кирове выбрали подрядчиков для строительства улицы Сурикова

19 февраля 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: gtrk-vyatka.ru

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В Кирове построят участок улицы Сурикова от Некрасова до Комсомольской. По итогам аукциона выбрано два подрядчика: АО «Вятские автомобильные дороги» и АО «Гордормостстрой». 

Протяженность четырехполосного пути составит 799 метров. В проекте предусмотрены тротуары с обеих сторон и зеленые полосы, остановки общественного транспорта, наружное освещение. Дополнительно обустроят ливнёвную канализацию. 

Улицу должны построить к 15 октября 2022 года. В настоящее время для начала строительства готовится документация. 

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Источник: gtrk-vyatka.ru

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