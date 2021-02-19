В Кирове выбрали подрядчиков для строительства улицы Сурикова

Настоящая цена импортозамещения. “Изолятор-АКС”
вышел на полный цикл производства и испытаний кабельной арматуры на 110-550 кВ
19 февраля 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
В Кирове построят участок улицы Сурикова от Некрасова до Комсомольской. По итогам аукциона выбрано два подрядчика: АО «Вятские автомобильные дороги» и АО «Гордормостстрой».
Протяженность четырехполосного пути составит 799 метров. В проекте предусмотрены тротуары с обеих сторон и зеленые полосы, остановки общественного транспорта, наружное освещение. Дополнительно обустроят ливнёвную канализацию.
Улицу должны построить к 15 октября 2022 года. В настоящее время для начала строительства готовится документация.
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