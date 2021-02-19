В Москве появится крупнейший в Европе кампус дата-центров

IXcellerate, ведущий оператор сети коммерческих центров обработки данных в России, построит на юге Москвы кампус для нескольких дата-центров, который станет крупнейшим в Европе. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе компании.

Южный кампус IXcellerate Moscow South расположится на участке площадью 14 га. Его энергомощность составит более 200 МВт, проектная емкость – 20.000 стойко-мест. Ввести первые 1.200 стоек планируется во втором полугодии 2021 года.

Как отметил управляющий директор IXcellerate Константин Борман, Москва входит в ТОП-5 крупнейших рынков ЦОД в Европе по энергомощности и является ключевым телеком-хабом на пути из Азии в Европу.

«К концу 2021 года ИТ-нагрузка всех московских коммерческих дата-центров составит около 260 МВт», - прокомментировал он.

Компания также запланировала строительство новых ЦОД на территории первого кампуса, расположенного на севере столицы. Третий ЦОД – IXcellerate Moscow Three – емкостью 2.000 стойко-мест начнет работу в начале 2022 года. Общий объем инвестиций в кампусы превысит 500 млн евро.