 
Инвестиции (проекты)

В Москве появится крупнейший в Европе кампус дата-центров

В Москве появится крупнейший в Европе кампус дата-центров

19 февраля 2021, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЦОД, ДАТА-ЦЕНТР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
261

IXcellerate, ведущий оператор сети коммерческих центров обработки данных в России, построит на юге Москвы кампус для нескольких дата-центров, который станет крупнейшим в Европе. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе компании.

Южный кампус IXcellerate Moscow South расположится на участке площадью 14 га. Его энергомощность составит более 200 МВт, проектная емкость – 20.000 стойко-мест. Ввести первые 1.200 стоек планируется во втором полугодии 2021 года.

Как отметил управляющий директор IXcellerate Константин Борман, Москва входит в ТОП-5 крупнейших рынков ЦОД в Европе по энергомощности и является ключевым телеком-хабом на пути из Азии в Европу.

«К концу 2021 года ИТ-нагрузка всех московских коммерческих дата-центров составит около 260 МВт», - прокомментировал он.

Компания также запланировала строительство новых ЦОД на территории первого кампуса, расположенного на севере столицы. Третий ЦОД – IXcellerate Moscow Three – емкостью 2.000 стойко-мест начнет работу в начале 2022 года. Общий объем инвестиций в кампусы превысит 500 млн евро.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: stroygaz.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Хабаровске до конца 2022 года будет расселен весь аварийный жилфонд 19.02.2021
В Хабаровске до конца 2022 года будет расселен весь аварийный жилфонд
Реновация Печенгского округа под Мурманском потребует более 270 млн рублей 19.02.2021
Реновация Печенгского округа под Мурманском потребует более 270 млн рублей
Алтайский край построит автодорогу к горнолыжному комплексу в 19.02.2021
Алтайский край построит автодорогу к горнолыжному комплексу в "Белокурихе Горной" за 565 млн руб
Инвестиции в портовую ОЭЗ под Астраханью оцениваются в 25 млрд руб 19.02.2021
Инвестиции в портовую ОЭЗ под Астраханью оцениваются в 25 млрд руб
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - ККЗ
+