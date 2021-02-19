Настоящая цена импортозамещения. “Изолятор-АКС”
вышел на полный цикл производства и испытаний кабельной арматуры на 110-550 кВ
19 февраля 2021, 16:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНВЕСТЭНЕРГО-2021, КОНФЕРЕНЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика Кабельная промышленность
18 февраля в Москве состоялась ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (ИНВЕСТЭНЕРГО-2021) – традиционная встреча служб материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний со своими подрядчиками и поставщиками.
В мероприятии приняли участие делегации компаний электроэнергетики: Минэнерго, Концерн «Росэнергоатом», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ПАО «Интер РАО», ООО «Интер РАО – Центр управления закупками, ПАО «Т Плюс, ПАО «Юнипро», ПАО «Фортум», ПАО «Квадра», РЖД, Фонд «Энергия без границ», АО «СО ЕЭС», Ассоциация «НП Совет рынка», АО «Самрук-Казына» и другие. Со стороны поставщиков для электроэнергетического комплекса приняли участие: ПАО «Силовые машины», Белэнергомаш-БЗЭМ, ПАО НПО «ЭЛСИБ», ООО «Тольяттинский Трансформатор», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Шнейдер Электрик», ООО «Камский кабель», «Энергомаш», «Красный котельщик», «Таврида Электрик» ООО «Холдинг Кабельный Альянс» и другие
На конференции «ИНВЕСТЭНЕРГО-2021» наградили лучших производителей оборудования для электроэнергетического комплекса. Победители определяются путем прямого опроса крупных заказчиков.
С результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте www.tek-r.ru/rating/
Участники мероприятия получили настенную карту «Инвестиционные проекты в электроэнергетике-2021». Карта информирует участников рынка об инвестиционных проектах генерирующих и сетевых компаний.
Встреча проводилась при поддержке Рейтингового агентства поставщиков ТЭК.
Телефоны: +7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru
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