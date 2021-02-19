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В Москве состоялась конференция по закупкам в электроэнергетике "ИНВЕСТЭНЕРГО-2021"

18 февраля в Москве состоялась ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (ИНВЕСТЭНЕРГО-2021) – традиционная встреча служб материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний со своими подрядчиками и поставщиками.

В мероприятии приняли участие делегации компаний электроэнергетики: Минэнерго, Концерн «Росэнергоатом», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ПАО «Интер РАО», ООО «Интер РАО – Центр управления закупками, ПАО «Т Плюс, ПАО «Юнипро», ПАО «Фортум», ПАО «Квадра», РЖД, Фонд «Энергия без границ», АО «СО ЕЭС», Ассоциация «НП Совет рынка», АО «Самрук-Казына» и другие.  Со стороны поставщиков для электроэнергетического комплекса приняли участие: ПАО «Силовые машины», Белэнергомаш-БЗЭМ, ПАО НПО «ЭЛСИБ», ООО «Тольяттинский Трансформатор», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Шнейдер Электрик», ООО «Камский кабель», «Энергомаш», «Красный котельщик», «Таврида Электрик» ООО «Холдинг Кабельный Альянс» и другие

На конференции «ИНВЕСТЭНЕРГО-2021» наградили лучших производителей оборудования для электроэнергетического комплекса. Победители определяются путем прямого опроса крупных заказчиков.

  • Паровые турбины: ПАО «Силовые машины»
  • Гидротурбины: ПАО «Силовые машины»
  • Турбогенераторы: ПАО «Силовые машины»
  • Газовые турбины: ООО «ДЖИИ РУС»
  • Гидрогенераторы: ПАО «Силовые машины»
  • Высоковольтное оборудование: «Сименс Трансформаторы» «Таврида Электрик», ABB
  • Котельное оборудование: ОАО «Красный котельщик»
  • Трансформаторы: ООО «Тольяттинский Трансформатор», ABB
  • Трубопроводная арматура: «Энергомаш» (Чехов)
  • Насосно-компрессорное оборудование: АО «ГМС Ливгидромаш»
  • КИП и автоматика: НПП «Элемер»
  • Релейная защита и автоматика: Schneider Electric
  • Кабельно-проводниковая продукция: ОАО «Камский кабель»

С результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте www.tek-r.ru/rating/

Участники мероприятия получили настенную карту «Инвестиционные проекты в электроэнергетике-2021». Карта информирует участников рынка об инвестиционных проектах генерирующих и сетевых компаний.

Встреча проводилась при поддержке Рейтингового агентства поставщиков ТЭК.

Телефоны: +7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru

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Источник: Московские нефтегазовые конференции

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