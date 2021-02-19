Настоящая цена импортозамещения. “Изолятор-АКС”
вышел на полный цикл производства и испытаний кабельной арматуры на 110-550 кВ
19 февраля 2021, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, МИНСТРОЙ, НАЦПРОЕКТ
Отрасль: Строительство
Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Хабаровском крае до конца 2022 года будет расселено почти 63 тыс. кв. м аварийной жилплощади, в новое жилье переедут более 3800 человек. Только в краевой столице до конца следующего года планируется расселить порядка 19 тыс. кв. м аварийного жилья.
Так, администрация города уже расселила деревянный дом №9 по улице Данчука 1940 года постройки. Дом признан аварийным в 2014 году. Жильцам всех восьми квартир в доме, которые принадлежат муниципалитету, на сегодняшний день предоставлено новое жилье.
Аварийный дом до конца весны будет демонтирован, а освободившаяся территория – благоустроена. Жители окрестных домов примут активное участие в обсуждении проекта комплексного обновления территории и внесут свои предложения.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства края Дария Тюрина, по программе переселения в Хабаровске будет ликвидировано 85 домов. В связи с подписанием соглашения о досрочном завершении программы, задача усложнилась, но краевые власти сознательно взяли на себя эти обязательства, чтобы люди быстрее могли переехать из аварийного жилья в новые благоустроенные квартиры.
До конца 2022 года весь объем аварийного жилищного фонда будет расселен. В Хабаровске это порядка 19 тыс. кв. м. Более 14 тыс. кв. м нового жилья будет построено в районе улицы Аэродромной – начать строительство планируется уже в этом году. Также муниципалитетом прорабатывается вопрос по приобретению дополнительного объема жилья взамен аварийного.
Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» всего в крае до конца 2022 года будет расселено почти 63 тыс. кв. м аварийной жилплощади, в новое жилье переедут более 3800 человек.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter