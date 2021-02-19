Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №7

Представляем вашему вниманию очередную подборку материалов по развитию технологий производства и использования водорода и перспективам для России, которые могут заинтересовать специалистов в обрасти альтернативной энергетики, водородная энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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«НОВАТЭК» и Uniper будут сотрудничать в области производства и поставок водорода

ПАО «НОВАТЭК» и Uniper заключили меморандум о взаимопонимании в целях изучения и оценки возможностей развития производственно-сбытовой цепочки поставок водорода.

В соответствии с подписанным меморандумом, стороны намерены развивать интегрированную цепочку производства, транспорта и поставок водорода, в том числе на электростанции Uniper в России и Западной Европе. Рассматриваются поставки «голубого» водорода, произведенного из природного газа с дальнейшим улавливанием и хранением CO2, а также «зеленого» водорода, полученного с использованием возобновляемых источников энергии.

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Угольная электростанция будет переоборудована в центр зелёного водорода

Нефтегазовый концерн Shell, японская машиностроительная корпорация Mitsubishi Heavy Industries и шведская энергетическая компания Vattenfall представили грандиозный план по преобразованию угольной электростанции из портфеля Vattenfall в «центр зелёного водорода».

Компании подписали письмо о намерениях и планируют установить электролизер мощностью 100 МВт с на объекте Moorburg (Морбург) в Гамбурге, ФРГ. Он будет работать на местной ветровой энергии. В дальнейшем мощность может быть увеличена, а бывшая угольная электростанция превращена в крупномасштабный водородный центр (Green Energy Hub).

В проекте также участвует местная коммунальная компания Wärme Hamburg («Тепло Гамбург»).

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Япония открыла порт с инфраструктурой для швартовки водородовозов

Практически без задержки Япония открыла порт с инфраструктурой для швартовки водородовозов. Как сообщали многие агентства, Япония законтрактовала объемы водорода из Австралии. А водородовоз был спущен на воду ещё год назад. Водород при этом, производят из угля. Но СО2 закачивают в подземные хранилища.

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Китайская CRRC представила свой первый маневровый локомотив на водородном топливе

Подвижной состав разработан на площадке CRRC в Датуне. Локомотив выполнен в модульной конструкции и оснащен гибридной силовой установкой мощностью 700 кВт (в продолжительном режиме) с тягой от водородных топливных элементов и аккумуляторной батареи. Конструкционная скорость составляет 80 км/ч, запас хода – 24,5 часа. CRRC предполагает спрос на локомотив для эксплуатации в туннелях и горных шахтах.

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Исследователи из Дрездена разработали пасту для хранения водорода

Исследователи из Института производственных технологий и передовых материалов Фраунгофера IFAM в Дрездене разработали пасту для хранения водорода. В институте эту массу называют «силовой пастой».

Исследователи также утверждают, что их паста обеспечивает высокую плотность энергии и подходит для всех транспортных средств, от электрических скутеров до автомобилей. Согласно Fraunhofer IFAM, паста на основе твердого гидрида магния должна обеспечивать химическое хранение водорода при комнатной температуре и атмосферном давлении и повторное высвобождение при необходимости. Поскольку пауэр-паста разлагается только при температуре выше 250 градусов по Цельсию, это работает без каких-либо проблем, даже если, например, скутер с пастой оставлен на летнем солнце в течение нескольких часов.

Исходным материалом для пасты для хранения является магний в виде порошка, который является очень распространенным элементом. При температуре 350 градусов Цельсия и давлении, в пять-шесть раз превышающем атмосферное, он реагирует с водородом с образованием гидрида магния. Затем получают пасту из сложного эфира и соли металла.

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Конкуренция литий-ионных аккумуляторов и водорода

Аккумуляторные электромобили, такие как муниципальные автобусы и грузовики, Китай переоборудует в автомобили на водородных топливных элементах. В северных районах Китая очень холодно, и аккумуляторные электрические автобусы плохо работают в холодных погодных условиях. Авторские программы переводят почти весь автопарк в главных городах с батарей на водородные топливные элементы. На севере также много солнечной и ветровой энергии, что делает грузовики и автомобили на топливных элементах еще более привлекательными.

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Россия на глобальной карте водородных инициатив

Международная юридическая компания и аналитический центр Baker McKenzie в своей статье включил Россию в число участников глобальной водородной «гонки» за место на новом рынке. Baker McKenzie отмечает в обзоре российской водородной политике цели, поставленные в Энергетической стратегии, принятую «дорожную карту» по развитию водородной энергетики в России и идеи создания водородных кластеров на Востоке и Северо-Западе России и в Арктике, разрабатываемых при участии ИЦ Энерджинет.

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​​ЮАР разрабатывает дорожную карту по развитию водородной промышленности

Правительство ЮАР инициировало разработку дорожной карты в рамках долгосрочной национальной стратегии HySA, призванной привести страну в «водородное будущее».

Документ необходим для информирования заинтересованных сторон о преимуществах внедрения водородных технологий, и о том, как они могут быть интегрированы в обновленный энергитеческий план ЮАР (IRP 2019), в т.ч. в части использования ВИЭ, доля которых в производстве электроэнергии должная вырасти к 2030 г. до 25% (ВЭС и СЭС).

Дорожная карта призвана помочь в оценке затрат, связанных с внедрением технологий производства «зеленого» водорода, а также перспектив производства «коричневого» и «голубого» водорода (получаемого из угля и природного газа соответственно) на существующих объектах генерации.

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Эксперты национальной Рабочей группы по проведению международного исследования на тему водородной энергетики договорились о формировании консолидированной позиции

5 февраля 2021 г. состоялась первое заседание Рабочей группы Ассоциации «РНК МИРЭС» по проведению исследования МИРЭС «Импорт низкоуглеродного водорода в Европейский Союз: стратегии реализации до 2050 года» в рамках подготовки к международному вебинару, который состоится 19 февраля 2021 г. в онлайн-формате и будет посвящен диалогу импортеров и экспортеров в контексте поставок водорода в ЕС.

В состав рабочей группы вошли представители ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации, ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «НОВАТЭК», ГК «Росатом», ПАО «Россети», ООО «СГК», АО «Силовые машины», МШУ «Сколково», АО «СУЭК» и исполнительной дирекции Ассоциации «РНК МИРЭС».

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