Настоящая цена импортозамещения. “Изолятор-АКС”
вышел на полный цикл производства и испытаний кабельной арматуры на 110-550 кВ
19 февраля 2021, 16:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА, КОНФЕРЕНЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
XIII ежегодная конференция «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях» состоится при поддержке Министерства энергетики РФ 24 марта 2021 года в InterContinental Moscow Tverskaya (Тверская улица, д. 22).
Как изменится стоимость электроэнергии в ближайшем будущем? Пора ли менять подходы к планированию развития энергосистемы? Какие еще эффекты сформирует цифровизация? Сможет ли российская промышленность воспользоваться новым инвестциклом российской энергетики для развития и выхода на внешние рынки?
Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на XIII ежегодной конференции из цикла «Российская энергетика» газеты «Ведомости».
Среди спикеров:
Условия участия и программа - на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/electro21?utm_source=ruscable&utm_medium=news&utm_campaign=electro21
и по телефону +7 (495) 956-34-58.
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