XIII ежегодная конференция «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях» состоится при поддержке Министерства энергетики РФ 24 марта 2021 года в InterContinental Moscow Tverskaya (Тверская улица, д. 22).

Как изменится стоимость электроэнергии в ближайшем будущем? Пора ли менять подходы к планированию развития энергосистемы? Какие еще эффекты сформирует цифровизация? Сможет ли российская промышленность воспользоваться новым инвестциклом российской энергетики для развития и выхода на внешние рынки?

Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на XIII ежегодной конференции из цикла «Российская энергетика» газеты «Ведомости».

Среди спикеров:

Максим Быстров, председатель правления, ассоциация «НП «Совет рынка» Евгений Грабчак, заместитель министра, Министерство энергетики РФ Алексей Жихарев, директор, Ассоциация развития возобновляемой энергетики; партнер, практика электроэнергетики, Vygon Consulting Павел Завальный, председатель комитета по энергетике, Государственная Дума ФС РФ Виталий Королев, заместитель руководителя, ФАС России Тамара Меребашвили, заместитель генерального директора, руководитель блока корпоративных и имущественных отношений, корпоративный секретарь, «Интер РАО» Наталья Невмержицкая, председатель правления, Ассоциация ГП и ЭСК Александра Панина, председатель наблюдательного совета, ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» Павел Сниккарс, заместитель министра, Министерство энергетики РФ Степан Солженицын, генеральный директор, «Сибирская генерирующая компания», «Сибирская угольная энергетическая компания»

Условия участия и программа - на сайте: https :// events . vedomosti . ru / events / electro 21? utm _ source = ruscable & utm _ medium = news & utm _ campaign = electro 21

и по телефону +7 (495) 956-34-58.

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