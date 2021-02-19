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XIII ежегодная конференция "Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях"

XIII ежегодная конференция «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях» состоится при поддержке Министерства энергетики РФ 24 марта 2021 года в InterContinental Moscow Tverskaya (Тверская улица, д. 22).

Как изменится стоимость электроэнергии в ближайшем будущем? Пора ли менять подходы к планированию развития энергосистемы? Какие еще эффекты сформирует цифровизация? Сможет ли российская промышленность воспользоваться новым инвестциклом российской энергетики для развития и выхода на внешние рынки?

Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на XIII ежегодной конференции из цикла «Российская энергетика» газеты «Ведомости».

Среди спикеров:

  1. Максим Быстров, председатель правления, ассоциация «НП «Совет рынка»
  2. Евгений Грабчак, заместитель министра, Министерство энергетики РФ
  3. Алексей Жихарев, директор, Ассоциация развития возобновляемой энергетики; партнер, практика электроэнергетики, Vygon Consulting
  4. Павел Завальный, председатель комитета по энергетике, Государственная Дума ФС РФ
  5. Виталий Королев, заместитель руководителя, ФАС России
  6. Тамара Меребашвили, заместитель генерального директора, руководитель блока корпоративных и имущественных отношений, корпоративный секретарь, «Интер РАО»
  7. Наталья Невмержицкая, председатель правления, Ассоциация ГП и ЭСК
  8. Александра Панина, председатель наблюдательного совета, ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики»
  9. Павел Сниккарс, заместитель министра, Министерство энергетики РФ
  10. Степан Солженицын, генеральный директор, «Сибирская генерирующая компания», «Сибирская угольная энергетическая компания»

Условия участия и программа - на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/electro21?utm_source=ruscable&utm_medium=news&utm_campaign=electro21

и по телефону +7 (495) 956-34-58.

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Контакты

  • По вопросам участия: Екатерина Никодинова, +7 495 956 3458 #1314 e.nikodinova@vedomosti.ru
  • По вопросам аккредитации и информационного партнёрства: Анастасия Валиева, +7 495 956 3458 #1556, a.valieva@vedomosti.ru

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Источник: Ведомости: Российская Энергетика

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