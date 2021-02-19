Филиал "Россети Северо-Запад" в Республике Коми реконструирует переход 10 кВ через реку Сысола в Сыктывдинском районе. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения жителей п.Нювчим, с.Шошка и д.Градор с населением более 1 тысячи человек.

Существующий воздушный переход обеспечивает основное электропитание населенных пунктов правобережной части Сысола. Однако река начала менять русло, и ежегодно в период прохождения паводка подмывала фундаменты опор. Под угрозой оказалась устойчивость конструкции и надежность электроснабжения потребителей. Специалисты энергокомпании приняли решение заменить воздушный переход на кабельный под рекой.

Методом горизонтально-направленного бурения энергетики прокладывают два кабеля 10 кВ общей протяженностью 1,7 км на глубине более одного метра от дна Сысолы. Опоры от воздушного перехода будут демонтированы. Все работы планируется завершить в марте.