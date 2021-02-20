Сегодня в Челябинскую область с визитом прибыл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль. В рамках рабочей поездки он посетил парк «Притяжение» в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Высокопоставленный чиновник рассказал, что посетил Магнитогорский металлургический комбинат и парк «Притяжение» и был восхищен масштабом того, что сделано как с точки зрения производства металла, так и с точки зрения строительства.

«Это колоссальные инвестиции и колоссальная работа строителей. То, что я сегодня увидел – это строительный шедевр мирового уровня. Для нас сегодня это важно, потому что объемы строительства растут. Нам очень важно, чтобы в стране был металл, чтобы как можно больше всего строилось. Поэтому мы видим, что комбинат развивается и есть большие перспективы развития», – отметил Марат Хуснуллин.

В свою очередь полномочный представитель в УрФО Владимир Якушев подчеркнул, что Магнитогорск отличается от многих других городов наличием социально-ориентированного бизнеса.

«Тот объект, на котором мы присутствуем – это огромные инвестиции градообразующего предприятия. Здесь существуют серьезные традиции и градообразующее предприятие делает огромные инвестиции в развитие городской среды», – пояснил полпред.

Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер уточнил, что Магнитогорск – это город, являющийся важнейшим и для экономики, и для социальной сферы региона.

«Магнитогорск – вторая столица Южного Урала. Нам принципиально развитие Магнитогорска и магнитогорской агломерации. Проект «Притяжение», действительно, является объектом притяжения и для горожан, и для все магнитогорской агломерации. Это место, вокруг которого в социальном, культурном, рекреационном планах будет развиваться город», – прокомментировал глава регион.

Он также отметил, что Марат Хуснуллин принял решение о выделении дополнительных средств для создания в этом году улично-дорожной сети вокруг парка, которая будет соединена с внутренними дорогами объекта.

Отметим, что первые объекты проекта, реализуемого с поддержкой ММК, ориентировочно будут сданы в 2022 году. В планах к этому времени создать большую часть парка, бульвар и крытый 50-метровый бассейн с фитнес-центром. На площади в 400 гектаров появятся спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты. «Притяжение» полностью закончат к 2025 году. Объем инвестиций составляет порядка 25 млрд рублей.