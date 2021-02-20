Москва одобрила строительство двух бизнес-центров в Москве

Власти Москвы выдали разрешение на строительство двух башен офисного квартала Stone Towers на «Белорусской». Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера проекта – Stone Hedge, уточнив, что сдать объекты планируется в четвертом квартале 2023 года.

Два офисных здания будут связаны между собой одноуровневым стилобатом, где разместится инфраструктура. Башня Tower B площадью 41 тыс. кв. метров предусматривает высотную отметку почти 100 метров. В здании представлены как офисные блоки площадью от 70 кв. метров, так и представительские офисные этажи.

Клубный бизнес-центр Tower C площадью 10 тыс. кв. метров с офисными резиденциями на пять-семь компаний станет нишевым продуктом в линейке офисных площадей. Площадь этажа составляет 1000 кв. метров. Архитектором проекта выступает бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры».

В рамках офисного квартала планируется комплексного благоустройства и создание общественной инфраструктуры. Центральным элементом станет парк площадью 5000 кв. метров, за озеленение которого отвечают специалисты Arteza.

«Благоустроенная территория будет оборудована для комфортного отдыха сотрудников и гостей и станет частью городской среды района», – рассказала управляющий партнер Stone Hedge Анастасия Малкова.

Также для всех резидентов офисного квартала предусмотрен двухуровневый подземный паркинг, оборудованный зарядными устройствами для электромобилей, и наземная гостевая парковка.