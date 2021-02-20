На Жигулевской ГЭС реконструируют турбинные залы

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на усиление железобетонных перекрытий турбинных залов Жигулевской гидроэлектростанции. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Жигулевская ГЭС, ранее Куйбышевская ГЭС, а с 1958 года - Волжская ГЭС имени Ленина, построена на Волге в Самарской области, между городами Жигулевск и Тольятти, в акваториях Куйбышевского и Саратовского водохранилищ. Она также входит в Волжско-Камский каскад гидроэлектростанций, являясь шестой ступенью каскада на Волге.

Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, запланированы строительно-монтажные работы в турбинных залах секций 1-10 здания Жигулевской ГЭС: реализация проекта позволит обеспечить надежность и безопасность работы и эксплуатации оборудования. При предпроектном обследовании здесь были выявлены многочисленные трещины строительных конструкций, а также в теле коренного железобетона.

Запланированные работы направлены на восстановление несущей способности плит перекрытия турбинного зала до проектных величин. В ходе первого этапа здесь проведут инъектирование трещин, в ходе второго - усиление железобетонных перекрытий турбинных залов путем внешнего армирования из композитных материалов. Усиление выполнят с помощью углеродной ленты в необходимом количестве слоев в зависимости от степени повреждений и расчетных нагрузок на плиту перекрытия.

Проект разработан ООО «Композит». Застройщик - ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро».

Фото: livejournal.com