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Новые модели светодиодных светильников ДСП 3004-3019 PRO IEK® – цветовая температура 4000 К и cветоотдача 140 лм/Вт

Новые модели светодиодных светильников ДСП 3004-3019 PRO IEK® – цветовая температура 4000 К и cветоотдача 140 лм/Вт

20 февраля 2021, 10:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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В серии светильников для высоких пролетов ДСП IP65 серии PRO IEK® появились новинки — модели ДСП 3016-3019 с цветовой температурой 4000 К (нейтральный белый свет).

Все светильники серии ДСП 3004-3019 IP65 PRO IEK® отличаются высокой энергоэффективностью — 140 лм/Вт, что позволит пользователям быстро окупить расходы на их приобретение и значительно сократить энергопотребление. Светильники обеспечивают больший уровень освещенности, чем аналоги, сохраняя при этом равномерную засветку пространства.

Подробнее — на сайте iek.lighting.

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Источник: Группа компаний IEK

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