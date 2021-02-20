20 февраля 2021, 10:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
В серии светильников для высоких пролетов ДСП IP65 серии PRO IEK® появились новинки — модели ДСП 3016-3019 с цветовой температурой 4000 К (нейтральный белый свет).
Все светильники серии ДСП 3004-3019 IP65 PRO IEK® отличаются высокой энергоэффективностью — 140 лм/Вт, что позволит пользователям быстро окупить расходы на их приобретение и значительно сократить энергопотребление. Светильники обеспечивают больший уровень освещенности, чем аналоги, сохраняя при этом равномерную засветку пространства.
Подробнее — на сайте iek.lighting.
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