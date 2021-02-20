В серии светильников для высоких пролетов ДСП IP65 серии PRO IEK® появились новинки — модели ДСП 3016-3019 с цветовой температурой 4000 К (нейтральный белый свет).

Все светильники серии ДСП 3004-3019 IP65 PRO IEK® отличаются высокой энергоэффективностью — 140 лм/Вт, что позволит пользователям быстро окупить расходы на их приобретение и значительно сократить энергопотребление. Светильники обеспечивают больший уровень освещенности, чем аналоги, сохраняя при этом равномерную засветку пространства.

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