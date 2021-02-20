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Около 100 млн рублей направит "Россети Юг" на техническое обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Калмыкии

Около 100 млн рублей направит Россети Юг на техническое обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Калмыкии

20 февраля 2021, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, КАЛМЫКИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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В 2021 году «Россети Юг» в Республике Калмыкия отремонтирует 190 км ЛЭП и 29 подстанций в рамках реализации годовой ремонтной программы. Основная задача - повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей. На эти цели будет направлено свыше 98 млн рублей.

В частности, на воздушной линии электропередачи 110 кВ «Целинная 2 – Кегульта» энергетики заменят более 300 изоляторов. Данная воздушная линия (ВЛ) проходит вдоль федеральной трассы «Волгоград-Элиста», вследствие чего происходит сильное загрязнение изоляции - оседание примесей от выхлопных газов, реагентов. Также будет повышена надежность работы ВЛ 110 кВ «Яшкуль2-Сарул», которая питает экономически важные для региона объекты - новую солнечную электростанцию и нефтеперекачивающую станцию в Яшкульском районе. Большой объем работ по ремонту линий электропередачи запланирован в Ики-Бурульском (28,7 км) и Черноземельском (14,4 км.) районах республики.

Кроме того, в плане 2021 года ремонт подстанций 110кВ «Яшкуль-2», «Ики-Бурул», «Ленинская», «Красненская», «Ергенинская». Повышение надежности этих центров питания позволит обеспечивать качественное электроснабжения крупных населенных пунктов и социально-значимых потребителей: школ, больниц и т.д.

От древесно-кустарниковой поросли, ставящей под угрозу штатную работу воздушных линий электропередачи, будет расчищено 15,5 гектаров трасс воздушных линий всех классов напряжения.

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Источник: Россети Юг

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