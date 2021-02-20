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Под Читой капитально ремонтируют участок трассы Р-297 Амур

Под Читой капитально ремонтируют участок трассы Р-297 Амур

20 февраля 2021, 15:59
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: dorinfo.ru

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В Забайкальском крае капитально ремонтируют 10-километровый участок федеральной трассы Р-297 «Амур». Работы идут на участке с 0-го по 10-й км под Читой. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора в субботу, 20 февраля.

В рамках ремонта в местах замены водопропускных труб уже запустили движение по четырем объездным дорогам. Всего специалисты обновят десять водопропускных труб на основном ходу дороги и 13 на пересечениях и примыканиях. Для отвода воды в процессе замены грунта дополнительно применят капилляропрерывающую прослойку из геосинтетики и устроят отжимные бермы из глинистого грунта.

На объекте восстановят дорожную одежду методом холодной регенерации с укладкой двух слоев асфальтобетона, расширят земляное полотно. В целях повышения безопасности движения реконструируют развязку в селе Смоленка и путепровод на 1-м км дороги, что обеспечит выход с трассы Р-297 «Амур» на автодорогу Р-258 «Байкал». Для машин будет организовано двустороннее движение по путепроводу. Кроме того, отремонтируют 18 пересечений и примыканий, укрепят кюветы трехмерными геоматами и георешеткой. На участке смонтируют более 11 км линии освещения, восстановят автобусные остановки и шесть пешеходных переходов, три из которых оснастят светофорами Т-7. На подходах к ним устроят пандусы и тактильную плитку для маломобильных граждан. В планах - восстановить тротуары и пешеходные ограждения.

По контракту, все работы на участке федеральной дороги должны завершить в декабре этого года.

Ранее сообщалось, что в этом году в Забайкальском крае отремонтируют более 160 км федеральных трасс. 

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Источник: dorinfo.ru

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