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Правительство утвердило продление ФЦП по развитию Крыма и Севастополя до 2025 года

Правительство утвердило продление ФЦП по развитию Крыма и Севастополя до 2025 года

20 февраля 2021, 14:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: КРЫМ, ГОСПОДДЕРЖКА, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
Источник: ТАСС

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Правительство утвердило продление до 2025 года федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития.

Ранее ФЦП развития Крыма и Севастополя была утверждена до 2024 года. Заместитель министра экономического развития Сергей Назаров в январе сообщал, что планируется ее продление.

"По поручению президента [РФ Владимира Путина] была разработана программа с продлением до 2025 года, предусматривающая включение социально значимых объектов. Всего в рамках ФЦП регионам в период с 2021 по 2025 год будет выделено порядка 600 млрд рублей. В их числе объекты комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя, развитие инфраструктуры Крымской железной дороги, реконструкция и строительство подъездов от автомобильной дороги "Таврида" к Южному побережью Крыма в четырехполосном исполнении. Продление программы позволит лучше планировать инвестиционно-строительный цикл и реализовать все намеченные объекты в срок", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Документом предусмотрено продление упрощенного механизма доведения средств федерального бюджета при реализации мероприятий программы в 2021 году.

"Необходимость очередной корректировки программы предусмотрена продлением срока ее реализации до 2025 года, а также включением в том числе объектов и мероприятий комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя", - приводит пресс-служба слова Назарова.

Водоснабжение и дороги

На 2021 год в рамках программы запланировано завершение в том числе Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, строительство водовода в поселке Орджоникидзе, городе Феодосия, строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный. Также в рамках программы в 2021 году запланировано открытие трех школ, пяти физкультурно-оздоровительных комплексов и 13 детских садов.

"В первую очередь, самый важный на сегодняшний день вопрос - водоснабжения. Запланированы мероприятия по очистке стоков на КОС "Южные", снижению водопотерь, разведке дополнительных скважин и опреснению морской воды. Из инфраструктурных проектов добавлен ремонт улицы Капитанская, где по поручению президента строится культурный кластер. Средства добавлены на программы газификации и теплоснабжения. Включены мероприятия по строительству театра танца им. В. А. Елизарова, ремонтно-реставрационные работы театра им. А. В. Луначарского", - отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Республике Крым строятся новые дороги и объекты инженерной инфраструктуры, учреждения здравоохранения, школы, детские сады и жилые дома, объекты туркластера и физкультурно-оздоровительные комплексы, полигоны ТКО, объекты берегоукрепления и транспортного комплекса.

"Приоритет реализации объектов направляется на мероприятия по водообеспечению и водоснабжению Республики Крым", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя Совета министров Республики Крым Евгения Кабанова.

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Источник: ТАСС

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