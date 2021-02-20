Настоящая цена импортозамещения. “Изолятор-АКС”
вышел на полный цикл производства и испытаний кабельной арматуры на 110-550 кВ
20 февраля 2021, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СЕВКАВКАЗЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» завершили монтаж грозозащитного троса на высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Ногир–Беслан».
Энергообъект протяженностью более 18 километров соединяет два крупных питающих центра, расположенных в двух районах республики – Пригородном и Правобережном. Работы проведены в рамках подготовки энергооборудования компании к грозовому периоду.
В результате мероприятий повышена надежность электроснабжения более 37 тысяч жителей, а также предприятий малого и среднего бизнеса, социальных и коммунальных объектов, крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий указанных районов.
«Профилактические мероприятия по повышению степени грозостойкости линий электропередачи способствуют сохранности электрооборудования, позволяют минимизировать риски возникновения внештатных ситуаций в сети и проходить сезон грозовых перенапряжений без значительных сбоев в энергосистеме. В реализации проекты было задействовано 10 специалистов службы технической эксплуатации и организации ремонтов. Чтобы смонтировать 3 километра специального троса бригаде понадобилось два дня», – рассказал начальник службы Тамерлан Кулаев.
Всего в текущем году специалисты «Севкавказэнерго» планируют смонтировать более 8 км грозотроса.
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