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"Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения более 37 тысяч жителей Правобережного района Северной Осетии

Россети Северный Кавказ, Севкавказэнерго

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» завершили монтаж грозозащитного троса на высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Ногир–Беслан».

Энергообъект протяженностью более 18 километров соединяет два крупных питающих центра, расположенных в двух районах республики – Пригородном и Правобережном. Работы проведены в рамках подготовки энергооборудования компании к грозовому периоду.

В результате мероприятий повышена надежность электроснабжения более 37 тысяч жителей, а также предприятий малого и среднего бизнеса, социальных и коммунальных объектов, крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий указанных районов.

«Профилактические мероприятия по повышению степени грозостойкости линий электропередачи способствуют сохранности электрооборудования, позволяют минимизировать риски возникновения внештатных ситуаций в сети и проходить сезон грозовых перенапряжений без значительных сбоев в энергосистеме. В реализации проекты было задействовано 10 специалистов службы технической эксплуатации и организации ремонтов. Чтобы смонтировать 3 километра специального троса бригаде понадобилось два дня», – рассказал начальник службы Тамерлан Кулаев.

Всего в текущем году специалисты «Севкавказэнерго» планируют смонтировать более 8 км грозотроса.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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