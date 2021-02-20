"Россети" начали реализацию программы снижения потерь в Грозном

RusCable Review #65 - Кабельный туризм и супер игрок рынка.
20 февраля 2021, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика
Ключевой этап – создание интеллектуальной системы учёта электроэнергии. За два года компания «Россети Северный Кавказ» внедрит в столице Чеченской Республики 38 000 «умных» счётчиков.
Также энергетики реконструируют 280 км воздушных линий, установят 27 новых трансформаторных подстанций и модернизируют семь действующих объектов.
Работы стартовали в Висаитовском районе Грозного, где специалисты компании уже заменили 500 опор ЛЭП и смонтировали более 7 км самонесущего провода. Это позволит не только снизить потери, но и улучшить надёжность. СИП устойчив к внешним воздействиям, слабо подвержен образованию изморози.
В целом ожидаемые эффекты программы – снижение потерь, повышение качества электроснабжения, дополнительная мощность для присоединения новых потребителей.
Запланированы работы в масштабе всего региона. Будет установлено около 200 000 счётчиков нового поколения, реконструировано 1 500 км воздушных ЛЭП, построено 65 км кабельных линий, установлено. 435 трансформаторных подстанций
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