"Россети" начали реализацию программы снижения потерь в Грозном

Ключевой этап – создание интеллектуальной системы учёта электроэнергии. За два года компания «Россети Северный Кавказ» внедрит в столице Чеченской Республики 38 000 «умных» счётчиков.

Также энергетики реконструируют 280 км воздушных линий, установят 27 новых трансформаторных подстанций и модернизируют семь действующих объектов.

Работы стартовали в Висаитовском районе Грозного, где специалисты компании уже заменили 500 опор ЛЭП и смонтировали более 7 км самонесущего провода. Это позволит не только снизить потери, но и улучшить надёжность. СИП устойчив к внешним воздействиям, слабо подвержен образованию изморози.

В целом ожидаемые эффекты программы – снижение потерь, повышение качества электроснабжения, дополнительная мощность для присоединения новых потребителей.

Запланированы работы в масштабе всего региона. Будет установлено около 200 000 счётчиков нового поколения, реконструировано 1 500 км воздушных ЛЭП, построено 65 км кабельных линий, установлено. 435 трансформаторных подстанций