 
Модернизация

"Россети" начали реализацию программы снижения потерь в Грозном

Россети начали реализацию программы снижения потерь в Грозном

20 февраля 2021, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: t.me/s/rosseti_official

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Ключевой этап – создание интеллектуальной системы учёта электроэнергии. За два года компания «Россети Северный Кавказ» внедрит в столице Чеченской Республики 38 000 «умных» счётчиков.

Также энергетики реконструируют 280 км воздушных линий, установят 27 новых трансформаторных подстанций и модернизируют семь действующих объектов.

Работы стартовали в Висаитовском районе Грозного, где специалисты компании уже заменили 500 опор ЛЭП и смонтировали более 7 км самонесущего провода. Это позволит не только снизить потери, но и улучшить надёжность. СИП устойчив к внешним воздействиям, слабо подвержен образованию изморози.

В целом ожидаемые эффекты программы – снижение потерь, повышение качества электроснабжения, дополнительная мощность для присоединения новых потребителей.

Запланированы работы в масштабе всего региона. Будет установлено около 200 000 счётчиков нового поколения, реконструировано 1 500 км воздушных ЛЭП, построено 65 км кабельных линий, установлено. 435 трансформаторных подстанций

 

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Источник: t.me/s/rosseti_official

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