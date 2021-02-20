Николай Шульгинов принял участие в первом заседании обновлённого состава Общественного совета при Министерстве энергетики.

«ТЭК России – это основа национальной экономики, обеспечивающая жизнедеятельность всех её отраслей. Понимая всю ответственность за принимаемые решения, Минэнерго стремится к выстраиванию гармоничной, сбалансированной и взвешенной государственной энергетической политики. Для соблюдения баланса интересов всех заинтересованных сторон нам крайне важно мнение экспертного сообщества», – отметил Министр.

Николай Шульгинов подчеркнул, что с новым составом совета продолжится сложившаяся традиция по обеспечению выработки оптимальных для отраслей ТЭК решений по наиболее актуальным темам.

«Минэнерго России нацелено на выстраивание продуктивного диалога с Общественным советом. Нам крайне важно ваше содействие в решении ключевых для отраслей ТЭК задач. В частности, по вопросам принятия долгосрочных стратегий развития, климатической политики в ТЭК и развития альтернативных источников энергии, технологического развития, включая вопросы цифровой трансформации ТЭК», – рассказал глава энергетического ведомства.

В ходе заседания Председателем Общественного совета при Минэнерго России был избран Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф, заместителем председателя Общественного совета – ректор Национального исследовательского университета «МЭИ» Николай Рогалёв. Также Николай Шульгинов сообщил, что назначил Ответственным секретарём нового состава совета генерального директора ФГБУ «РЭА» Минэнерго России Алексея Кулапина.

«Министерство энергетики Российской Федерации отвечает за выработку и реализацию политики нашего государства в сфере топливно-энергетического комплекса, а Общественный совет отвечает за эффективность деятельности министерства. Поэтому необходимо понимать тот высокий уровень ответственности, который лежит на каждом из членов совета. Я уверен, что работа Общественного совета поможет Минэнерго эффективно осуществлять все поставленные задачи», — сказал заместитель Секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Как сообщил Герман Греф, в первой половине года работа Общественного совета будет направлена на развитие водородной энергетики, обсуждение Энергетической стратегии до 2035 года с учётом происходящих в мире изменений. Он также предложил сосредоточиться на вопросах климатической повестки.

«Сегодня ESG-повестка становится актуальна для всех стран мира, и Россия не исключение. Это чрезвычайно важный вопрос, который оказывает влияние практически на все сферы, в том числе на работу энергетических компаний. ESG – это широкое понятие, включающее в себя социальную ответственность, прозрачное управление и влияние деятельности человека на окружающую среду. Предлагаю на следующем заседании совета обсудить переход от климатической повестки к ESG», – сказал Герман Греф.