Соответствующее распоряжение об утверждении нового состава наблюдательного совета Российского Фонда развития информационных технологий (РФРИТ), подписанное Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем совета назначен министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

В новый состав также вошли Вячеслав Шуленин и Александр Демьянов (ВЭБ.РФ), Андрей Ванин (Сбербанк России), Анна Нестерова (Глобал Рус Трейд), Николай Подгузов (Евразийский Банк Развития), Евгений Комар (Аппарат Правительства Российской Федерации), Валентин Макаров (РУССОФТ), технологический предприниматель Александр Галицкий.

Первое заседание наблюдательного совета в новом составе состоится 26 февраля 2021 года. Одной из ключевых тем станет утверждение показателей эффективности деятельности фонда на 2021 год.

«В России сложилась уникальная технологическая конкуренция. Российские компании побеждают в финтехе, фудтехе, картографии, поиске и многих других направлениях. Наша задача — помочь в создании новой стратегии фонда и расстановке приоритетов государственной поддержки технологическому сектору», — рассказал старший вице-президент «Сбербанка России» Андрей Ванин.

«В планах значительно усовершенствовать работу фонда, в частности привнести те изменения, которые помогут выходу российских разработок на международный рынок. Непосредственное общение с отраслью, определение запросов и предоставление желаемой поддержки — вот то, на что хочется сделать ставку», — прокомментировала председатель совета директоров «Глобал Рус Трейд» Анна Нестерова.

«Происходящие изменения в работе РФРИТ и его перевод под управление ВЭБ.РФ говорят о том, что фонд может стать ключевым институтом развития цифровых технологий. Для усиления позиций страны в международной ИТ-конкуренции обязательно нужно иметь такие инвестиционные инструменты», — отметил президент ассоциации «РУССОФТ» Валентин Макаров.

РФРИТ является оператором государственной поддержки разработки и внедрения российских цифровых решений, осуществляемой Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». В настоящее время Правительство Российской Федерации осуществляет интеграцию фонда в управленческий периметр ВЭБ.РФ.