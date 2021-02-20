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В Дагестанских Огнях построят тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей

В Дагестанских Огнях построят тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей

20 февраля 2021, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДАГЕСТАН
Отрасль: Строительство 
Источник: nur-05.ru

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Накануне под руководством первого заместителя Председателя Правительства РД  Нюсрета Омарова прошло совещание, на котором был обсужден вопрос реализации инвестиционного проекта по строительству современного тепличного комплекса пятого поколения для круглогодичного выращивания овощей.  

Инициатором строительства объекта выступил ООО «Агроленд-Рус». По словам инициатора проекта Михаила Якубова, стоимость объекта составляет 6,6 миллиардов рублей, благодаря ему предполагается создание более 500 рабочих мест. 

На совещании был рассмотрен вопрос предоставления под проект земельного участка площадью 65 га на территории города Дагестанские Огни, также планируется строительство подъездной автодороги и объектов электро-, газо-, водоснабжения.

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Источник: nur-05.ru

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