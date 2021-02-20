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В Новороссийске задумали построить жилой комплекс за миллиард

В Новороссийске задумали построить жилой комплекс за миллиард

20 февраля 2021, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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Банк ДОМ.РФ профинансирует на 953 млн руб. строительство жилого комплекса «5-я Авеню» в Новороссийске. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия была открыта ГК «СК ИнСтрой».

Жилой комплекс будет состоять из шести домов высотой шесть этажей. Всего в них запроектировано 279 квартир. Расстояние объекта от моря составит 400 метров. Сдать новостройки в эксплуатацию планируется до конца 2021 года.

Как отметила вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина, партнерами банка в регионе стали уже шесть строительных компаний.

По информации пресс-службы, в Краснодарском крае с использованием эскроу возводится 48% новостроек (3,601 млн кв. метров). Всего в регионе строится 7,49 млн «квадратов» жилья.

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Источник: stroygaz.ru

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