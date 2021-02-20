 
Модернизация

В Первомайском районе Владивостока продолжается строительство резервной кабельной линии

В Первомайском районе Владивостока продолжается строительство резервной кабельной линии

20 февраля 2021, 09:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Во Владивостоке Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) подготовили более одного километра трассы линии электропередачи в районе улицы Калинина. Это около 30 процентов от общего объема, который предстоит выполнить энергетикам до конца апреля текущего года. Работы по строительству высоковольтной линии идут в соответствии с графиком.

Общая протяжённость кабельной линии составит почти 4 километра. Прокладка трассы для высоковольтной линии осуществляется в непростых условиях – вдоль улицы Калинина проходит огромное количество подземных и наземных коммуникаций, плотный дорожный траффик. Для того, чтобы проложить кабельную линию под дорогой, энергетики используют метод горизонтально-направленного бурения, что позволяет оставить поверхность дороги нетронутой. Всего планируется выполнить 8 таких проколов под дорогой. Два прокола протяженностью 85 метров уже выполнены.

Сейчас в строительно-монтажных работах задействованы 23 специалиста, 10 единиц техники, в том числе одна машина горизонтально-направленного бурения.

Напомним, строительство резервной кабельной линии 35 кВ во Владивостоке идет в рамках реализации программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК) на территории Приморского края. Новая линия повысит надежность электроснабжения потребителей Первомайского района, позволит обеспечить резервирование в случае нарушения электроснабжения.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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