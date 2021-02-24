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АО "Мособлэнерго" заменит более 1,5 км воздушных линий В Зарайске

АО Мособлэнерго заменит более 1,5 км воздушных линий В Зарайске

24 февраля 2021, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» планирует заменить 1,67 км воздушных линий, обеспечивающих электроснабжением СНТ «Южный», по программе капитального ремонта, реализуемой компанией. Садоводческое товарищество, в котором насчитывается 120 абонентов, расположено в городе Зарайск. Проведение работ по повышению надежности потребителей, проживающих в частных домах СНТ, запланировано на 2021 год.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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