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24 февраля 2021, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
АО «Мособлэнерго» планирует заменить 1,67 км воздушных линий, обеспечивающих электроснабжением СНТ «Южный», по программе капитального ремонта, реализуемой компанией. Садоводческое товарищество, в котором насчитывается 120 абонентов, расположено в городе Зарайск. Проведение работ по повышению надежности потребителей, проживающих в частных домах СНТ, запланировано на 2021 год.
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