АО «Мособлэнерго» планирует заменить 1,67 км воздушных линий, обеспечивающих электроснабжением СНТ «Южный», по программе капитального ремонта, реализуемой компанией. Садоводческое товарищество, в котором насчитывается 120 абонентов, расположено в городе Зарайск. Проведение работ по повышению надежности потребителей, проживающих в частных домах СНТ, запланировано на 2021 год.