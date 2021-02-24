24 февраля в правительстве Воронежской области сообщили о распоряжении губернатора Александра Гусева, касающегося строительства Остужевской развязки. Перед главой региона отчитались городские власти. Они заявили, что у столицы Черноземья готовы все документы для проведения электронных торгов по возведению дорожного объекта. Губернатор постановил в ближайшее время выделить больше 220 млн рублей на I этап строительства Остужевской развязки.

Ранее Александр Гусев поручал мэрии проанализировать состав и сроки подготовительных работ по возведению дорожного объекта. Глава региона отмечал необходимость приемлемых сроков перекрытия магистралей при строительстве развязки.

Создание будущего элемента уличной сети разбили на несколько этапов. Их полная реализация займет 2,5 года. Соответственно, в 2024-м Воронеж увидит долгожданный объект. Строить его начнут с четырехполосного путепровода через железнодорожные пути на улице Остужева. Он будет примыкать к трассе М-4 «Дон». Там же организуют переходно-скоростные участки, спроектируют по три направления в каждую сторону.

Другой этап затронет участок от Северного моста до путепровода через ж/д-пути. Там запланировано устройство шести полос для движения с разделением встречных потоков. Еще предусмотрено строительство развязки около Северного моста. Площадь всего объекта займет 36 га.

Проектировщики предусмотрели устройство велосипедных дорожек, «умных» остановок общественного транспорта, наружного освещения, ливневой канализация, озеленения. В районе остановки «ДК «Электроника» появится надземный пешеходный переход, а на пересечении Остужева с Ленинским проспектом – эстакада. Наконец, на перекрестке с улицей Минская построят полноценную транспортную развязку в виде «клеверного листа».