ПАО "ФСК ЕЭС" ("Россети ФСК ЕЭС") объявило конкурс на строительство объектов учебного электросетевого полигона вблизи подстанции 500 кВ "Енисей" (Емельяновский район Красноярского края), сообщается в материалах сайта госзакупок.

Начальная цена контракта - 278,5 млн рублей.

Согласно закупочной документации, подрядчику необходимо до июня 2022 года разработать рабочую документацию, построить лабораторию автоматизированных систем управления технологическим процессом, учебно-производственное здание и сооружения, установить подстанционное оборудование, провести пусконаладочные и другие работы.

Отмечается, что электросетевой полигон будет использоваться для обучения производственного персонала "МЭС Сибири" работе с электротехническим оборудованием, а также для проведения соревнований профессионального мастерства. Полигон включает в себя фрагменты распределительных устройств подстанции с реальным оборудованием, быстровозводимое закрытое здание с наиболее важными узлами и агрегатами оборудования, а также фрагменты участков воздушной линии 500 кВ и 220 кВ.

Заявки на участие в торгах принимаются до 9 марта, итоги конкурса планируется подвести 23 апреля.

ФСК обеспечивает энергоснабжение потребителей в 77 регионах России. Компании принадлежит 141 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 940 подстанции общей установленной мощностью более 336,5 тыс. МВА. Владелец основного пакета акций (80,13%) - ПАО "Россети" (MOEX: RSTI).

Энергоснабжение 10 сибирских регионов обеспечивает филиал "ФСК ЕЭС" - "МЭС Сибири" (находится в Красноярске). В зону его обслуживания входят 22,8 тыс. км ЛЭП и 119 подстанций общей мощностью 50,5 МВА.