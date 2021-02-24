В ГУП РК «Крымэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 2020 год. Предприятие выполнило ключевые мероприятия с превышением плановых показателей (109 %) и по некоторым пунктам с опережением сроков.

В течение прошлого года энергетики ГУП РК «Крымэнерго» выполняли техническое обслуживание и ремонт основного электросетевого оборудования всех классов напряжения, устройств релейной защиты и автоматики, расчистку и расширение просек воздушных линий электропередачи и другие необходимые для поддержания работоспособности электросетевого хозяйства мероприятия.

Для повышения надежности работы распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ и в целях уменьшения аварийных ситуаций в 2020 году ГУП РК «Крымэнерго» произвело замену 5637 опор и 576,9 км провода, выполнило расчистку 1196,1 км трассы воздушных линий электропередачи (ВЛ), а также осуществило ремонт 1737 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

По магистральным (220-330 кВ) и высоковольтным (35-110 кВ) электрическим сетям произведен ремонт 533 км ВЛ 35-110 кВ (в том числе замена 24 км провода и 34 опор) и 63 подстанций 35-110 кВ. Специалисты предприятия расчистили почти 30 км трасс ВЛ 35-110 кВ, а в магистральных сетях энергетики заменили 23 железобетонные опоры и 39 км грозозащитного троса.

Помимо этого, в 2020 году ГУП РК «Крымэнерго» подключило ряд объектов, имеющих важное социальное значение для развития региона, в том числе 27 модульных пунктов постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи, 10 водозаборов, 38 дошкольных и школьных общеобразовательных организаций, 7 объектов МФЦ.