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Кабмин утвердил модернизацию объектов энергоснабжения Восточного полигона

Кабмин утвердил модернизацию объектов энергоснабжения Восточного полигона

24 февраля 2021, 10:12
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ, БАМ, ТРАНССИБ, РЖД
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Речь, в частности, идет о модернизации Приморской ГРЭС, сооружении двух энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС, увеличении мощности Партизанской ГРЭС и строительстве электростанции в Бодайбинском районе Иркутской области.

Правительство России дополнило комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мероприятиями, направленными на развитие энергоснабжения Восточного полигона железных дорог. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе кабмина, распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Речь, в частности, о модернизации Приморской ГРЭС, сооружении двух энергоблоков (215 МВт) на Нерюнгринской ГРЭС, увеличении мощности Партизанской ГРЭС и строительстве электростанции в Бодайбинском районе Иркутской области. Окончание работ запланировано на 2024-2026 годы", - отмечается в сообщении.

Как отметили в кабмине, эти проекты позволят запитать тяговые подстанции, которые преобразовывают электроэнергию для подачи на путевую инфраструктуру, что в свою очередь обеспечит бесперебойное движение поездов и своевременную доставку грузов.

В конце декабря правительственная комиссия одобрила оптимизированный план энергоснабжения Восточного полигона РЖД, который был предложен Минэнерго. Обновленный план предполагает отказ от строительства новых тепловых электростанций в Советской Гавани (260 МВт) и на юге Приморского края (280 МВт) в пользу модернизации Приморской ГРЭС и расширения Партизанской ГРЭС с увеличением установленной мощности на 280 МВт. Реализация плана позволит достичь итоговой экономии на уровне 38 млрд рублей.

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2020 г. провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн. Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год, его планировалось завершить в 2024 году.

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Источник: ТАСС

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