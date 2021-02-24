МВД построит в Севастополе многоквартирный дом

Управление Министерства внутренних дел РФ по городу Севастополю (Республика Крым) планирует построить в Севастополе многоквартирный дом для своих сотрудников, сообщает RosTender.info.

На выполнение первой очереди строительства ведомство получит из федерального бюджета 163 млн рублей. Управление объявило тендер по выбору подрядчика для возведения здания, под которое выделили участок на улице Строительной, 31 «А» в Балаклавском районе.

Заявки на участие в тендере от строительных организаций принимают до 1 марта, в этот же день подведут итоги закупки. Как ожидается, первая очередь дома будет возведена к 20 декабря 2021 года.

