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Манеж "Спартак" в Перми откроется после реконструкции через 2 года

Манеж Спартак в Перми откроется после реконструкции через 2 года

24 февраля 2021, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В Перми вскоре начнется реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Спартак», сообщает RosTender.info.
Манеж «Спартак» находится по адресу улица Рабочая, 9. По проекту на первом этаже здания обустроят беговые дорожки протяженностью 200 м и две легкоатлетические дорожки по 110 м. Также здесь разместят площадку для прыжков в длину, сектор для толкания ядра, трибуны, судейскую и комментаторские помещения, тренажерный зал и конференц-зал. После реконструкции площадь манежа составит 10,3 тыс. кв. м, одновременно здесь смогут заниматься до 100 спортсменов-легкоатлетов.

Администрация Перми объявила тендер по выбору подрядчика для реконструкции комплекса. Максимальная цена контракта с победителем составляет 485,5 млн рублей, средства поступят из бюджетов города и края. Заявки на участие в тендере принимают до 18 марта. На выполнение реконструкции исполнителю отведут 2 года и 3 месяца.

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Источник: РосТендер

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