Миллера переизбрали на пост главы "Газпрома" еще на пять лет

Совет директоров "Газпрома" принял единогласное решение избрать нынешнего главу холдинга Алексея Миллера председателем правления сроком еще на пять лет. Об этом говорится в сообщении холдинга. Его полномочия будут продлены с 31 мая 2021 года.

Миллер занимает пост председателя правления "Газпрома" с 2001 года.

Слухи о возможном уходе Миллера с поста руководителя "Газпрома" возникают регулярно, особенно они активизируются в период истечения срока его очередного контракта. Тем не менее сам Миллер такие слухи всегда опровергал. А наиболее подробно он комментировал возможное продление контракта в 2010 году.

Миллер тогда сказал, что вносит посильный вклад в результат "Газпрома", который "высоко несет флаг "компании номер один в России" и одного из лидеров мирового энергетического рынка".

Он также указывал на то, что готов продолжить работу на посту главы холдинга, если получит соответствующее предложение, хоть и назвал кресло председателя правления жестким.

Фото: Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер

© Петр Ковалев/ТАСС