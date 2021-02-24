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Миллера переизбрали на пост главы "Газпрома" еще на пять лет

Миллера переизбрали на пост главы Газпрома еще на пять лет

24 февраля 2021, 17:00
Рубрика: Персоны
Метки: ГАЗПРОМ, АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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Совет директоров "Газпрома" принял единогласное решение избрать нынешнего главу холдинга Алексея Миллера председателем правления сроком еще на пять лет. Об этом говорится в сообщении холдинга. Его полномочия будут продлены с 31 мая 2021 года.

Миллер занимает пост председателя правления "Газпрома" с 2001 года.

Слухи о возможном уходе Миллера с поста руководителя "Газпрома" возникают регулярно, особенно они активизируются в период истечения срока его очередного контракта. Тем не менее сам Миллер такие слухи всегда опровергал. А наиболее подробно он комментировал возможное продление контракта в 2010 году.

Миллер тогда сказал, что вносит посильный вклад в результат "Газпрома", который "высоко несет флаг "компании номер один в России" и одного из лидеров мирового энергетического рынка".

Он также указывал на то, что готов продолжить работу на посту главы холдинга, если получит соответствующее предложение, хоть и назвал кресло председателя правления жестким. 

Фото: Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
© Петр Ковалев/ТАСС

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Источник: ТАСС

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