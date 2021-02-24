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НПО Лавочкина модернизирует оборудование и технологии для обработки поверхности космических аппаратов

НПО Лавочкина модернизирует оборудование и технологии для обработки поверхности космических аппаратов

24 февраля 2021, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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Главгосэкспертиза России провела повторную проверку достоверности определения сметной стоимости реконструкции и технического перевооружения гальванического цеха Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина - ведущее предприятие ракетно-космической отрасли России, которое проводит работы по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке автоматических космических аппаратов для прикладных и фундаментальных научных исследований. Комплекс производственных, испытательных, административных и вспомогательных подразделений и служб НПО Лавочкина расположен в Химкинском городском округе Московской области.

Проектом, сметную стоимость которого проверила Главгосэкспертиза России, предусмотрены реконструкция и техническое перевооружение гальванического цеха. Реализация проекта позволит усовершенствовать технологии подготовки поверхности материалов для нанесения гальванических и химических покрытий, отвечающих современным требованиям к наземной отработке и производству космических аппаратов различного назначения. Работы пройдут в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы.

Помимо реконструкции и переоборудования помещений гальванического цеха, на производственной площадке НПО Лавочкина планируется прокладка новых инженерных коммуникаций и благоустройство территории.

Сметная документация на дополнительные объемы работ составлена с применением новой Методики определения сметной стоимости № 421/пр, вступившей в силу с 5 октября 2020 года. По итогам проверки эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют утвержденным сметным нормативам, а также физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.

Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Застройщик – АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина»). Генеральная проектная организация – АО «ИПРОМАШПРОМ».

Фото: laspace.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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