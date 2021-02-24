Энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС включен в сеть и возобновил производство электроэнергии по завершении очередного планово-предупредительного ремонта. Для выполнения этих работ энергоблок был отключен от сети с 8 января 2021 года.

Впервые в ходе ремонта в активную зону реактора было загружено только уран-плутониевое топливо. Первые 18 серийных тепловыделяющих сборок с МОКС-топливом топливом были загружены в реактор в январе 2020 года, сейчас к ним добавили ещё 160 ТВС. Таким образом, активная зона БН-800 теперь на треть заполнена инновационным топливом. С настоящего момента в реактор будет загружаться только МОКС.

«Белоярская АЭС стала ещё на шаг ближе к реализации стратегического направления развития атомной отрасли — созданию новой технологической платформы на основе замкнутого ядерно-топливного цикла. Это значит, что использование МОКС-топлива позволит вовлечь в производство не используемый сейчас изотоп урана, то есть в десятки раз увеличит топливную базу атомной энергетики. Кроме этого, в реакторе БН-800 можно повторно использовать отработавшее ядерное топливо других АЭС и минимизировать радиоактивные отходы, «дожигая» из них долгоживущие изотопы. С учётом планируемых темпов мы сумеем перейти к активной зоне с полной загрузкой МОКС-топливом уже в 2022 году», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Топливные сборки были изготовлены на Горно-химическом комбинате (ФГУП «ГХК», Железногорск, Красноярский край. В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьём для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, наработанного в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана (получается путем обесфторивания гексафторида обедненного урана – ОГФУ, так называемых вторичных «хвостов» обогатительного производства).

«Параллельно с загрузкой активной зоны БН-800 МОКС-топливом отраслевая команда специалистов Росатома продолжает развитие технологий производства такого топлива на ГХК. В частности, освоено производство свежего топлива с применением высокофонового плутония, извлеченного из облученного топлива реакторов ВВЭР: все технологические операции полностью автоматизированы и выполняются без присутствия персонала в непосредственной близости. Уже изготовлены и прошли приемку первые 20 МОКС-ТВС с высокофоновым топливом, которые планируется загрузить в 2022 году. Передовые технологии рециклинга ядерных материалов и рефабрикации ядерного топлива в перспективе позволят перерабатывать облученное топливо вместо его хранения, а также снизить образующиеся объемы высокоактивных отходов», - подчеркнул вице-президент по научно-технической деятельности и качеству АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.

Промышленная фабрикация МОКС-топлива началась в конце 2018 года на площадке ФГУП «ГХК». Для создания этого уникального производства была организована широкая отраслевая кооперация при координации и научном руководстве Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», которая также выступает поставщиком МОКС-ТВС для Белоярской АЭС. Изначально при пуске реактора БН-800 была сформирована гибридная активная зона, частично укомплектованная урановым топливом производства ПАО «МСЗ» (г. Электросталь, Московская обл.), частично - опытными МОКС-ТВС, изготовленными в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (г. Димитровград, Ульяновская обл.).

В январе авторитетный американский журнал ”POWER” назвал загрузку серийного MOКС-топлива на Белоярской АЭС одним из главных событий 2020 года в мировой энергетике.

Для справки:

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реактора в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru