ГК «ПСК» приобрела у ООО «Венчурный капитал» проект строительства элитного жилого комплекса, который появится на месте недостроенной и впоследствии снесенной гостиницы «Северная корона» в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсант», уточняя, что стоимость сделки не раскрывается.



Согласно разрешению на строительство, выданному ООО «Северная корона» в 2016 году, и в дальнейшем продленному до сентября 2022 года, на участке площадью 1,9 га планируется возвести жилой комплекс на 259 квартир, общей площадью 33,5 тыс. кв. метров. В площадь застройки включен еще один дом на две квартиры – площадью 362 кв. метра каждая. Общая площадь жилья на этом участке таким образом составит 33,9 тыс. кв. метров.



Гостиницу на набережной Карповки югославская фирма начала возводить еще в 1988 году, однако введение в 1992 году санкций в отношении Югославии сделало контракт недействительным. После этого отель пытался достроить банк «Санкт-Петербург», но здание так и не сдали в эксплуатацию. В начале 2000-х участок приобрело ООО «Северная корона». У компании несколько раз менялись учредители – в конце концов ее собственником стало ООО «Венчурный капитал» миллиардера Дмитрия Колосова. В 2018 году здание гостиницы начали сносить.