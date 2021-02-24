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На месте известного долгостроя в Санкт-Петербурге возведут элитное жилье

На месте известного долгостроя в Санкт-Петербурге возведут элитное жилье

24 февраля 2021, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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ГК «ПСК» приобрела у ООО «Венчурный капитал» проект строительства элитного жилого комплекса, который появится на месте недостроенной и впоследствии снесенной гостиницы «Северная корона» в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсант», уточняя, что стоимость сделки не раскрывается.

Согласно разрешению на строительство, выданному ООО «Северная корона» в 2016 году, и в дальнейшем продленному до сентября 2022 года, на участке площадью 1,9 га планируется возвести жилой комплекс на 259 квартир, общей площадью 33,5 тыс. кв. метров. В площадь застройки включен еще один дом на две квартиры – площадью 362 кв. метра каждая. Общая площадь жилья на этом участке таким образом составит 33,9 тыс. кв. метров.

Гостиницу на набережной Карповки югославская фирма начала возводить еще в 1988 году, однако введение в 1992 году санкций в отношении Югославии сделало контракт недействительным. После этого отель пытался достроить банк «Санкт-Петербург», но здание так и не сдали в эксплуатацию. В начале 2000-х участок приобрело ООО «Северная корона». У компании несколько раз менялись учредители – в конце концов ее собственником стало ООО «Венчурный капитал» миллиардера Дмитрия Колосова. В 2018 году здание гостиницы начали сносить.

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Источник: stroygaz.ru

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