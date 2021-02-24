Греческая государственная энергетическая корпорация Public Power Corporation (PPC) и немецкая энергокомпания RWE планируют создать совместное предприятие для реализации проектов строительства солнечной генерации общей мощностью 2 ГВт в Греции. RWE будет принадлежать 51% акций совместного предприятия, PPC – 49%.

В марте 2020 г. RWE и PPC подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в реализации проектов строительства объектов ВИЭ-генерации в Греции. RWE намерена инвестировать в греческий рынок ВИЭ-генерации € 1 млрд к 2025 г. В рамках предварительной договоренности RWE примет участие в проектах строительства объектов солнечной генерации суммарной мощностью свыше 2 ГВт, сооружаемых PPC вблизи угледобывающих шахт в Птолемаиде в Западной Македонии (Ptolemaida, Western Macedonia). Кроме того, RWE планирует оказать помощь PPC в модернизации ряда электростанций в части перевода их с работы на буром угле на работу на биомассе. В декабре 2019 г. PPC принято решение о выводе из эксплуатации к 2023 г. всех своих энергоустановок, работающих на буром угле – 5-ти энергоблоков на ТЭС Agios Dimitrios (≈1,5 ГВт), 2-х энергоблоков на ТЭС Amynteo (≈600 МВт), ТЭС Meliti (289 МВт), ТЭС Kardia (1 250 МВт) и 2-х энергоблоков на ТЭС Megalopoli (511 МВт).

Информационно-аналитический ресурс Enerdata