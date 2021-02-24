В связи с рядом публикаций в СМИ, Минэнерго России разъясняет:

Цены (тарифы) на электрическую энергию, реализуемую населению, подлежат полному государственному регулированию и устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в рамках предельных уровней, определенных Федеральной антимонопольной службой.

Изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, ежегодно разрабатываемого Минэкономразвития России и одобряемого Правительством Российской Федерации.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации рост цены (тарифа) на э/э населения в 2021 год в среднем не превысит 5%.

Таким образом, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никоим образом не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения.

Необходимо отметить, что конечные цены на электроэнергию для прочих (не население) потребителей имеют в составе регулируемые составляющие (оплата услуг по передаче и сбыту электроэнергии – доля до 50 %) и нерегулируемую (оплата производства электроэнергии), которая формируется на основе рыночных механизмов. По оценкам Минэнерго, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний не окажет влияние на рост цены на электроэнергию на свободном рынке в первой и второй ценовой зоне.

В неценовых зонах оптового рынка возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний будет учитываться в долгосрочном тарифном регулировании в следующих периодах регулирования в соответствии с действующим законодательством.

Аналогичная ситуация и в регулировании тепловой энергии, все тарифные решения состоялись, никаких изменений на 2021 год не будет, все последующие возможные изменения будут учитываться регуляторами в будущем, исходя из установленных тарифных ограничений.