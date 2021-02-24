 
Цифровая революция

Продолжается цифровизация мер поддержки электронной промышленности

Продолжается цифровизация мер поддержки электронной промышленности

24 февраля 2021, 10:50
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГИСП, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Источник: Минпромторг России

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В рамках цифровой трансформации мер поддержки реального сектора экономики на платформе Государственной информационной системы промышленности российским компаниям уже доступны:

  • реестр российских организаций (дизайн-центров), оказывающих услуги по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2392);
  • единый реестр российской радиоэлектронной продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878).

У пользователей ГИСП есть возможность в электронном виде подать заявку на включение компании в реестр дизайн-центров, что позволит им претендовать на бессрочное снижение ставки страховых взносов с 14 до 7,6% и налога на прибыль с 20 до 3%.

Также пользователи ГИСП могут в электронном виде подать заявку на включение продукции в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, который создан в целях стимулирования развития производства российского радиоэлектронного оборудования, а также для использования принципов импортозамещения в государственных закупках радиоэлектронного оборудования.

Единый реестр радиоэлектронной продукции в Каталоге ГИСП доступен по ссылке.

Мы продолжаем вести работу по планомерному совершенствованию Государственной информационной системы промышленности как ключевого информационного инструмента реализации промышленной политики. ГИСП сегодня – это главная цифровая платформа Минпромторга России для развития государственных и частных информационных сервисов. Цифровизация финансовых и нефинансовых мер поддержки способствует развитию промышленной кооперации и позволяет создавать единое цифровое пространство реального сектора экономики,

- отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

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Источник: Минпромторг России

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