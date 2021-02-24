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"Россети ФСК ЕЭС" обновит оборудование на рязанской подстанции, питающей дата-центр "Яндекса"

Россети ФСК ЕЭС обновит оборудование на рязанской подстанции, питающей дата-центр Яндекса

24 февраля 2021, 11:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Работы начались на подстанции 220 кВ «Сасово». На объекте проведут ремонт более 60 единиц оборудования различных классов напряжения, в том числе силовых трансформаторов и коммутационных устройств. Это позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей восточной части Рязанской области, среди которых дата-центр компании «Яндекс» и тяговые подстанции РЖД.

Ремонты будут выполняться на действующей подстанции без снижения надежности передачи электроэнергии. Стоимость работ составляет свыше 11,5 млн рублей, завершить их планируется в октябре 2021 года.

Мощность подстанции 220 кВ «Сасово» составляет 250 МВА. Помимо дата-центра «Яндекса» и объектов РЖД подстанция питает потребителей городов Сасово и Шацк, Сасовского и Шацкого районов Рязанской области, где проживает 64,5 тыс человек. Также подстанция обеспечивает параллельную работу Рязанской, Мордовской и Нижегородской энергосистем, является частью схем выдачи мощности Рязанской ГРЭС и Сасовской газотурбинной ТЭЦ.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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