Работы начались на подстанции 220 кВ «Сасово». На объекте проведут ремонт более 60 единиц оборудования различных классов напряжения, в том числе силовых трансформаторов и коммутационных устройств. Это позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей восточной части Рязанской области, среди которых дата-центр компании «Яндекс» и тяговые подстанции РЖД.

Ремонты будут выполняться на действующей подстанции без снижения надежности передачи электроэнергии. Стоимость работ составляет свыше 11,5 млн рублей, завершить их планируется в октябре 2021 года.

Мощность подстанции 220 кВ «Сасово» составляет 250 МВА. Помимо дата-центра «Яндекса» и объектов РЖД подстанция питает потребителей городов Сасово и Шацк, Сасовского и Шацкого районов Рязанской области, где проживает 64,5 тыс человек. Также подстанция обеспечивает параллельную работу Рязанской, Мордовской и Нижегородской энергосистем, является частью схем выдачи мощности Рязанской ГРЭС и Сасовской газотурбинной ТЭЦ.