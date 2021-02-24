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"Россети ФСК ЕЭС" подключила к ЕНЭС новую солнечную электростанцию "Медведица" в Волгоградской области

Россети ФСК ЕЭС подключила к ЕНЭС новую солнечную электростанцию Медведица в Волгоградской области

24 февраля 2021, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, СЭС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») расширила подстанцию 220 кВ «Астаховская» для технологического присоединения СЭС «Медведица»Солар Системс») мощностью 25 МВт. Это четвертый такой объект солнечной генерации в Волгоградской области, который подключен к Единой национальной электрической сети за последний год. В общей сложности обеспечена выдача 90 МВт мощности СЭС.

В закрытом распределительном устройстве (ЗРУ) 10 кВ подстанции 220 кВ «Астаховская» построены шесть новых линейных ячеек, к которым присоединены четыре линии электропередачи заявителя, а также установлены дугогасящие реакторы компенсации емкостных токов. Они снижают вероятность нарушений и позволяют повысить качество электроснабжения потребителей. Кроме того, на объекте внедрены современные микропроцессорные защиты.

Подстанция 220 кВ «Астаховская» – основной центр питания северных районов Волгоградской области. Ранее объекты солнечной генерации (станции «Светлая», «Луч» и «Астерион» общей мощностью 65 МВт) были подключены также к подстанциям 220 кВ «Кировская» и «Палласовка», которые обеспечивают электроснабжение Волгограда и восточных районов на границе с Республикой Казахстан.

Солнечный парк «Медведица» занимает площадь 50 гектаров и включает в себя 85 тыс. модулей. Плановый показатель выработки электроэнергии – 33,5 тыс. МВт*ч в год.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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