Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех, Фонд развития МГУ и управляющая компания инновационного центра вуза подписали соглашение о намерениях создать Центр адронной терапии рака в рамках проекта «Технологическая долина МГУ». Согласно документу, на территории МГУ появится научно-клинический центр онкотерапии площадью около 30 000 кв. м.

Церемония подписания соглашения состоялась в МГУ имени М.В. Ломоносова в ходе совещания по развитию научно-технологической долины МГУ. С конца 2020 года реализация этой инициативы перешла в практическую стадию.

Создание Центра в Долине МГУ позволит проводить исследования в области биологии, медицины, физики, разрабатывать передовые медицинские и инженерно-физические решения для последующего тиражирования в России и за рубежом, проводить обучение студентов по направлениям, в которых наблюдается кадровый дефицит – медицинские физики, врачи-радиологи и др.

«Ростех активно участвует в реализации нацпроекта «Здравоохранение». Соглашение с МГУ позволит сделать современные методы диагностики и терапии онкозаболеваний более доступными для жителей России. Совместно с крупнейшим научным центром страны мы рассчитываем совершить качественный прорыв в борьбе с тяжелым заболеванием. Другим направлением нашего сотрудничества станет подготовка молодых специалистов в области лечения онкологии», – отмечает глава Ростеха Сергей Чемезов.

Планы в области инвестиций и развития инновационной деятельности в Долине Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова закрепили подписями генеральный директор Фонда развития МГУ, ректор Виктор Садовничий, генеральный директор управляющей компании ИНТЦ Виктор Вайпан и генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Алексей Патрикеев.

«Эта кооперация прежде всего нацелена на развитие высоких технологий для российского здравоохранения. В рамках данного трехстороннего соглашения «Швабе» рассматривает возможность создания центра адронной (протонной и ионной) терапии рака в кластере «Биомед» инновационного центра МГУ. Сегодня в Москве расположено множество клиник онкологического профиля, подведомственных Минздраву РФ и столичному департаменту здравоохранения. Мы считаем, что центр адронной терапии на территории долины должен стать в некотором роде центром коллективного пользования, куда указанные учреждения смогут направлять пациентов на лечение. Для наилучшей реализации общих целей этого партнерства мы готовы задействовать все имеющиеся ресурсы ведущих предприятий, НИИ и конструкторских бюро холдинга», – отметил Алексей Патрикеев.

В 2021 году проект научно-клинического центра адронной терапии должен пройти процесс согласования с федеральными органами исполнительной власти, мэрией Москвы, а также финансирующими организациями.

«Коллаборация Московского университета и холдинга «Швабе», ставшая одним из проектов-хедлайнеров научно-технологического центра МГУ, ярко показывает гигантское социальное значение этой инициативы. Инновации не являются самоцелью. Миссия долины – не инновации ради публикаций, прибыли и госнаград, а инновации во имя технологического развития страны и нового качества жизни. ИНТЦ МГУ «Воробьевы Горы» не случайно начинается с двух медицинских проектов. Сегодня медицина – это передовая междисциплинарного научного поиска и фронтир для внедрения разработок, несущих максимально прикладное значение. Центр адронной терапии должен стать ведущей мировой площадкой и полигоном для разработки и внедрения методов терапии онкологии XXI века», – отметил ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

Для адронной терапии используются специальные ускорители, формирующие узкий пучок протонов/ионов, который локально действует на опухоль, не поражая соседние органы. Метод дает возможность излечивать от заболевания области организма, расположенные близко к критически важным радиочувствительным органам, а также облучать очаги патологии предельно малого размера. Другим важным преимуществом новой технологии является значительное сокращение курса облучения, а соответственно, и срока восстановления.

Технологическим партнером холдинга «Швабе» выступает один из мировых лидеров в области создания аналогичных объектов – компания «Хитачи Лтд». Это обеспечит трансфер апробированных медицинских технологий, имеющих сертификаты качества санитарных служб Японии, США, ЕС и других стран.