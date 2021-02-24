 
Контракты

Runko Group вырубит 600 га для строительства ЛЭП

Runko Group вырубит 600 га для строительства ЛЭП

24 февраля 2021, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Коммерсантъ

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Группа компаний Runko Group вырубит более 600 га леса в зоне строительства линии электропередач 330 кВ Петрозаводская - Тихвин-Литейный. Работы выполняются в рамках контракта с ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» и должны быть завершены к апрелю.

Как сообщили в пресс-службе Runko Group, линия ЛЭП пройдет по территориям Пряжинского и Прионежского районов Карелии и Подпорожского, Лодейнопольского, Тихвинского районов Ленинградской области. В рамках строительства будут созданы просеки, лежневые дороги и мосты. Протяженность ЛЭП составит 331,94 км. Ввод линии в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

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Источник: Коммерсантъ

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