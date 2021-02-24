В 2021 году в развитие горнодобывающей отрасли Хабаровского края будет вложен 71,6 миллиард рублей. Эти деньги пойдут на реализацию 15 масштабных инвестиционных проектов, сообщает корреспондент портала PROkhab.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Все выше упомянутые инвестиционные проекты будут нацелены на добычу золота, меди, олова и переработку золотосодержащих концентратов. Среди этих 15 проектов есть шесть ключевых, которые будут завершены до 2025 года.

— Правительство Хабаровского края уделяет особое внимание стимулированию инвестиционной деятельности в отрасли недропользования. Меры поддержки федерального и краевого уровня по базовым направлениям — это возмещение затрат инвестора на опережающее создание необходимой инфраструктуры, предоставление налоговых льгот и организационная поддержка, включая формирование межведомственных рабочих групп по содействию особо значимым инвестпроектам, — рассказала исполняющая обязанности министра природных ресурсов Хабаровского края Елена Балезина.

В этом году в нашем регионе продолжится реализация семи инвестиционных проектов в сфере добычи золота. Речь идет об освоении золоторудных месторождений Кутынское, Малютка, Чульбаткан, Дурмин, Нони, Делькен и Дяппе. Общая стоимость этих проектов превысит 55 миллиардов рублей. Благодаря их реализации в Хабаровском крае появятся дополнительные мощности по добыче свыше 16 тонн золота, и будет создано 2 500 новых рабочих мест.

Помимо золота, в Хабаровском крае планируется увеличить объемы добычи меди, на это будут направлены два инвестиционных проекта, реализация которых начнется уже в этом году. Крупнейшим из них займется АО «Русская медная компания». В рамках этого проекта ведется разработка Малмыжского медного месторождения мирового класса со строительством горно-обогатительного комбината, который будет перерабатывать по 90 миллионов тонн руды в год.

Помимо этого, ООО «Геопроминвест» в ближайшее время приступит к активной фазе строительства горно-обогатительного комбината по переработке техногенных запасов центральной обогатительной фабрики бывшего Солнечного ГОКа. По планам инвестора, этот объект будет введен в эксплуатацию уже в 2022 году.

А компания «Полиметалл» возьмет на себя реализацию проекта второй автоклавной линии Амурского ГМК. Он позволит данной компании создать на базе этого комбината стратегически важный для нее центр переработки упорных и дважды упорных руд. По планам инвестора, к 2023 году на этом объекте появится примерно 400 новых рабочих мест. Причем, работать там будут жители Амурска, Амурского района и других населенных пунктов Хабаровского края.

Кроме того, Хабаровский край на сегодняшний день является единственным регионом в России, в котором проводится разработка оловорудных месторождений. В частности, в Верхнебуреинском районе ООО «Правоурмийское» занимается реализацией проекта по строительству горно-обогатительного предприятия со всей сопутствующей инфраструктурой. В текущем году планируется завершить проектирование этого объекта и начать строительство инфраструктурных объектов, а также закупить все необходимое оборудование и технику.