Строительством дата-центра мощностью 100 МВт займется новый резидент ТОР «Бурятия». Инициатором проекта выступила компания «Битривер-Б» (входит в группу компаний BitRiver - оператора сети крупнейших дата-центров). Компания готова инвестировать порядка 900 млн рублей в специализированный объект для размещения оборудования обработки информации и подключения абонентов к каналам сети Интернет в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

«В настоящее время мы завершаем проектные и изыскательные работы, проведение государственной экспертизы ПСД и разработку рабочей документации, - рассказал основатель и генеральный директор ООО «Битривер-Б» Игорь Рунец. - Строительство объектов и приобретение оборудования будут идти параллельно. Ввод первой очереди строительства дата-центра на 100 МВт в эксплуатацию и начало оказания услуг планируем в октябре текущего года. В дальнейшем планируется увеличение общей мощности до 300 МВт и более. Функционирование дата-центра в Бурятии будет отвечать целям национального проекта «Цифровая экономика». Реализация этого проекта позволит нашей группе компаний усилить свои позиции на рынке дата-центров и как минимум удвоить мощности».

Уникальный для республики объект разместится в селе Мухоршибирское в Мухоршибирском районе. Основным критерием при выборе места послужило наличие свободного участка земли площадью, подходящей для размещения дата-центра, и близость к источнику электроэнергии. Проектом предусмотрена установка порядка 10 энерго-эффективных специализированных зданий последних модификаций для размещения оборудования, здание склада, КПП и сооружение энергоблока для установки понижающей трансформаторной подстанции. Все здания и сооружения – быстровозводимые на фундаменте, одноэтажные.

Напомним, в декабре 2020 года Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития «Бурятия» для реализации данного проекта.

«Инвестор выразил желание получить статус резидента ТОР в целях реализации своего проекта с использованием льгот, предоставляемых в рамках преференциального режима, - пояснил директор ООО «УК ТОР «Бурятия» (дочернее общество АО «КРДВ») Тимур Будаев, добавив, что для успешной реализации проекта планируется строительство ряда объектов инфраструктуры. - Площадка дата-центра будет иметь всю необходимую инфраструктуру и средства безопасности для обслуживания и защиты установленного оборудования, а также надежного соединения с операторами связи, клиентами и деловыми партнерами. Строительство необходимой инфраструктуры заложено в бюджет проекта».

Резидент планирует использовать режим свободной таможенной зоны в целях пополнения серверного фонда. В качестве единицы коммерческого учета электроэнергии для целей взаиморасчётов с клиентами проектом предусмотрена цена киловатт часа. Кроме того, предусмотрено использование тепловой энергии, производимой при функционировании дата-центра.

Согласно мнению президента Ассоциации участников отрасли ЦОД Игоря Дорофеева, в настоящее время на рынке наблюдается дефицит дата-центров, эта проблема особенно остро встала в результате пандемии.

«Помимо решения вопросов цифрового развития на уровне государства, важной задачей, которая требует решения при реализации программы «Цифровая экономика», является увеличение экспортного потенциала отрасли. В целом, запуск подобного проекта будет способствовать повышению цифровой культуры региона», - отметил Игорь Дорофеев.

В результате строительства в Бурятии дата-центра будет создано около 100 новых рабочих мест, требующих высокой инженерной квалификации в области IT, системотехники, электрики и электроники. Предполагается активное сотрудничество с локальными высшими образовательными учреждениями для подготовки кадров и их стажировки, а также привлечение труда инвалидов.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации по развитию Дальнего Востока