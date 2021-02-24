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В Саракташском районе завершается строительство участка ЛЭП 35 кВ

В Саракташском районе завершается строительство участка ЛЭП 35 кВ

24 февраля 2021, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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Филиал ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго» завершает строительство воздушной линии электропередачи напряжением 35 киловольт в Саракташском районе.

Строительство полуторакилометрового участка высоковольтной ЛЭП потребовалось для подключения к электросети крупной рыбоводческой фермы. Сотрудники Саракташского РЭС установили 8 опор, смонтировали трансформаторную подстанция 35/0,4 киловольт.

До конца февраля энергетики планируют установить еще 2 опоры, подвесить провод и полностью завершить работы на этом объекте.

Строительство ЛЭП выполняется в рамках инвестиционной программы филиала «Оренбургэнерго», согласно которой в этом году в области планируется ввести 36,99 мегавольт-ампер трансформаторной мощности, построить и реконструировать более 343 километров линий электропередачи. В числе крупных инвестиционных проектов: реконструкция подстанции «Кардаиловская» в Илекском районе, подстанции «Юго-Восточная» в Оренбурге, техническое перевооружение подстанции «Залесовская» в Красногвардейском районе.

Вошли в инвестиционную программу объекты и работы, необходимые для подключения новых потребителей по договорам технологического присоединения.

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Источник: Россети Волга

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