Зачем компания тратит деньги на выставку?
24 февраля 2021, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство
Состоялось рассмотрение заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск».
Участники рассмотрели заявку ООО «ТрансЭнергоТок» - компания представила инвестиционный проект «Производство электрооборудования». Потенциальный резидент ТОСЭР намерен организовать производство трансформаторов серии ТМГ.
Объем инвестиций в проект составит 810 млн рублей, в результате реализации будет создано не менее 70 новых рабочих мест.
Заявка была поддержана членами комиссии единогласно, сообщает пресс-служба администрации Сердобского района.
Фото: Пенза-Взгляд
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