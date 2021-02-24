 
Инвестиции (проекты)

В Сердобске планируется открыть производство электрооборудования

В Сердобске планируется открыть производство электрооборудования

24 февраля 2021, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 
Источник: penzavzglyad.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
293

Состоялось рассмотрение заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск».

Участники рассмотрели заявку ООО «ТрансЭнергоТок» - компания представила инвестиционный проект «Производство электрооборудования». Потенциальный резидент ТОСЭР намерен организовать производство трансформаторов серии ТМГ.

Объем инвестиций в проект составит 810 млн рублей, в результате реализации будет создано не менее 70 новых рабочих мест.
Заявка была поддержана членами комиссии единогласно, сообщает пресс-служба администрации Сердобского района.

Фото: Пенза-Взгляд

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: penzavzglyad.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
НПО Лавочкина модернизирует оборудование и технологии для обработки поверхности космических аппарато... 24.02.2021
НПО Лавочкина модернизирует оборудование и технологии для обработки поверхности космических аппарато...
ФСК направит 278,5 млн руб на строительство учебного электросетевого полигона в Красноярском крае 24.02.2021
ФСК направит 278,5 млн руб на строительство учебного электросетевого полигона в Красноярском крае
В Уфе отремонтируют старый мост через реку Белую 24.02.2021
В Уфе отремонтируют старый мост через реку Белую
Wintershall Dea завершила инвестиции в 24.02.2021
Wintershall Dea завершила инвестиции в "Северный поток - 2"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - ККЗ
+