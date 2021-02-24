Состоялось рассмотрение заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск».

Участники рассмотрели заявку ООО «ТрансЭнергоТок» - компания представила инвестиционный проект «Производство электрооборудования». Потенциальный резидент ТОСЭР намерен организовать производство трансформаторов серии ТМГ.

Объем инвестиций в проект составит 810 млн рублей, в результате реализации будет создано не менее 70 новых рабочих мест.

Заявка была поддержана членами комиссии единогласно, сообщает пресс-служба администрации Сердобского района.

Фото: Пенза-Взгляд