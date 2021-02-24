В Уфе отремонтируют старый мост через реку Белую

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на капитальный ремонт моста, расположенного в створе улицы О. Галле. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Автодорожный мост через реку Белую был построен в 1966-1971 годах силами Мостопоезда № 414 Минтрансстроя СССР, став окончанием федеральной автодороги М-7 «Волга». Мост соединяет центр города Уфы с левобережными районами Затон и Михайловка. Общая его длина - 836,62 м, с учетом подходов – 1060 м. В настоящее время фактическое техническое состояние моста оценивается как неудовлетворительное.

Изначально проезжая часть моста включала четыре полосы движения - по две в каждом направлении. Однако с 2016 года, когда ввели в эксплуатацию еще один мост через реку Белая, на который переключили все движение в сторону центра Уфы, на старом мосту осуществляется трехполосное движение только в сторону области. Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт сооружения, который позволит довести грузоподъемность его конструкций до современных нагрузок.

В ходе капитального ремонта планируется демонтировать все пролетные строения моста, после чего на опорах разместят новые цельнометаллические пролетные строения под три полосы движения в направлении Затона. Ширина двух из трех полос составит 3,75 м каждая, ширина третьей - крайней правой полосы, по которой будет двигаться общественный транспорт, - увеличена до 4 м. На всех опорах моста заделают трещины и восстановят поверхность бетонных блоков ремонтными составами. На некоторых опорах усилят рамную часть и устроят новый железобетонный ригель. Ввиду активного развития карстовых процессов в районе строительства для обеспечения устойчивости опор моста выполнят заполняющую цементацию карстующихся пород.

Также, согласно проектным решениям, с низовой стороны проложат тротуар, на котором, как и на подходах к мосту, вокруг опор дорожных знаков и опор освещения, будут уложены тактильные наземные указатели. Кроме того, тактильные указатели разместят на посадочной площадке остановки общественного транспорта перед мостом.

В ходе реализации проекта, рассмотренного Главгосэкспертизой, проезжую часть на участках подходов к мосту восстановят до нормативных параметров. Для обеспечения безопасности и организации движения нанесут дорожную разметку, установят дорожные знаки и ограждение дорожных и мостовых групп.

Генеральная проектная организация - ОАО по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост». Застройщик - Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Фото: roads.ru