Зачем компания тратит деньги на выставку?
24 февраля 2021, 14:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика
На прошлой неделе отметили День Российских студенческих отрядов. Сегодня в России это целая армия «бойцов» - 240 000 участников.
Объекты «Россетей» одна из главных площадок для получения опыта и навыков, в ключевых сетевых проектах за 11 лет поучаствовало более 13 000 ребят из ССО.
А чем там занимаются девушки? Да даже руководят целыми отрядами.
Расспросили о «кухне» Дарью Семячкину, командира в прошлом, а сегодня перспективного сотрудника – инженера «Россети Урал» - «Пермэнерго».
Интервью доступно по ссылке.
Источник: Инстаграм «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ
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