На прошлой неделе отметили День Российских студенческих отрядов. Сегодня в России это целая армия «бойцов» - 240 000 участников.

Объекты «Россетей» одна из главных площадок для получения опыта и навыков, в ключевых сетевых проектах за 11 лет поучаствовало более 13 000 ребят из ССО.

А чем там занимаются девушки? Да даже руководят целыми отрядами.

Расспросили о «кухне» Дарью Семячкину, командира в прошлом, а сегодня перспективного сотрудника – инженера «Россети Урал» - «Пермэнерго».

Интервью доступно по ссылке.

Источник: Инстаграм «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ