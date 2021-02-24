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Женщины в энергетике: Представляем Дарью Семячкину (Россети Урал)

Женщины в энергетике: Представляем Дарью Семячкину (Россети Урал)

24 февраля 2021, 14:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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На прошлой неделе отметили День Российских студенческих отрядов. Сегодня в России это целая армия «бойцов» - 240 000 участников.

Объекты «Россетей» одна из главных площадок для получения опыта и навыков, в ключевых сетевых проектах за 11 лет поучаствовало более 13 000 ребят из ССО.

А чем там занимаются девушки? Да даже руководят целыми отрядами.

Расспросили о «кухне» Дарью Семячкину, командира в прошлом, а сегодня перспективного сотрудника – инженера «Россети Урал» - «Пермэнерго».

Интервью доступно по ссылке.

Источник: Инстаграм «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ

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Источник: РНК СИГРЭ

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