Редкая рабочая неделя начинается в среду. Редкий выпуск журнала RusCable Insider выходит в среду. И это не повод пропустить возможность освежить в памяти все события прошлой недели - листаем 210 выпуск.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №210 от 24 февраля 2021 года

Первый российский производитель кабельной арматуры на классы напряжения 110–550 кВ «Изолятор-АКС» сообщил, что произвел на своей площадке полный ввод в эксплуатацию высоковольтной испытательной лаборатории. Это уникальное оборудование не имеет аналогов в мире и обеспечивает измерение частичных разрядов на уровне от 1 пКл при напряжении до 650 кВ. Проведенные в ходе пусконаладочных работ испытания доказали высокое качество производимой продукции и подтвердили ее соответствии заявленным показателям. Это событие стало поводом для команды RusCable.Ru вновь посетить производственную площадку и своими глазами увидеть произошедшие с момента последнего визита изменения. Итоги этой поездки на 8-10 страницах.

Новая технология уменьшит потери на выходе из волоконного световода. Чтобы повысить эффективность прохождения сигнала через оптоволокно, применяется его специальная модификация. Исследования российских и немецких ученых показали, что при помощи коротких лазерных импульсов можно создать микрорельеф на торце световода, благодаря чему пропускание энергии инфракрасного излучения увеличивается примерно на 5 % на каждом из торцов. Все подробности на 4 странице.

Что вы знаете о полимерах от AGC Chemicals? Компания AGC Chemicals — мировой лидер по выпуску ЕТFЕ, как по объемам, так и по многообразию производимых марок. На 7 странице рассматриваем 3 компаунда от AGC, которые могут быть полезны кабельщикам.

Что для нас сделали бы ядерные батареи? Совсем немного. В энергетических системах будущего важно не только то, что меньше — это лучше, но и то, что меньше — это существенно. Большие централизованные системы, такие как электростанции с обширными физическими сетями для передачи энергии, неэффективны. Было бы здорово начать – мы могли бы воспользоваться преимуществами экономии от масштаба. Заглядываем в ядерное будущее на 17-19 страницах.

Рекомендуем посмотреть нашу пятничную трансляцию RusCable Live!

Запись прямого эфира от 19 февраля 2021 года

Поговорили об осветительном кабеле и проводе, о подделках и качестве кабеля на строительных рынках вместе с руководителем Калужского кабельного завода (ККЗ) Александром Тарасенко https://www.kcab.ru/​. Узнали кто, как и зачем подделывает калужский кабель. Кто маскируется, а кто нет. Кому выгодно "разделение" на "своих" и "чужих" и борьба с контрафактом и кто на самом деле зарабатывает. Ну и конечно обсудили главные новости недели, поговорим о планах, почитаем чаты и проведем наши рубрики "Ретроспектива", "Инспекция по соцсетям" и "Интернет-радар". Ведущие эфира - Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Анна Мария Де Ла Пас (Kabel.FM).