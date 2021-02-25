Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов посетил с рабочим визитом опытно-конструкторское бюро и производственную площадку корпорации «Промышленные технологии» (АО «Промтех») в наукограде Дубна Московской области.

В ходе визита Алексей Рахманов ознакомился с конструкторскими и технологическими возможностями предприятий, организацией сквозного цифрового процесса разработки и постановки на производство новых видов продукции с целью определения приоритетных направлений производственной кооперации в рамках реализуемых и перспективных проектов ОСК.

Глава Объединенной судостроительной корпорации посетил конструкторские подразделения ОКБ, а также производственные цеха по изготовлению компонентов и систем, применяемых в морской, авиационной, космической и специальной наземной технике (в частности, электрические кабели и провода, электросоединители), цеха электрожгутового и трубопроводного производства.

Представители принимающей стороны рассказали об имеющихся заделах по разработке и постановке на производство продукции в интересах предприятий судостроительной отрасли.

Отдельный акцент был сделан на использовании в программах ОСК продукции Казанского завода синтетического каучука, входящего в состав корпорации «Промтех» и производящего для нужд судостроительной корпорации уникальную отечественную химическую продукцию, в частности, резинотехнические смеси и материалы специального применения, латекс, тиокол и тиоколовые герметики.

При посещении лабораторно-испытательного комплекса, аккредитованного в Российском морском регистре судоходства, вниманию генерального директора ОСК были представлены образцы инновационной продукции, созданной в рамках мероприятий по импортозамещению и диверсификации производства.

В ходе визита обсуждались перспективы применения специализированной системы автоматизированного проектирования (САПР) «ГАЛС» разработки АО «Промтех», предназначенной для проектирования трубопроводов судовых систем и судовых электрических сетей. САПР «ГАЛС» создается при поддержке Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России.

По итогам визита достигнуты предварительные договоренности о дальнейшем сотрудничестве, определен порядок взаимодействия по производственным и конструкторско-технологическим вопросам, даны поручения по формированию и исполнению дорожных карт.