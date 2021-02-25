 
Персоны

Глава "Открытия" сравнил биткойн с финансовой пирамидой "МММ"

Глава Открытия сравнил биткойн с финансовой пирамидой МММ

25 февраля 2021, 17:59
Рубрика: Персоны
Метки: БИТКОЙН, МИХАИЛ ЗАДОРНОВ
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
227

Биткойн не имеет реальной потребительской стоимости и схож с финансовой пирамидой "МММ", которую основал в прошлом веке Сергей Мавроди. Об этом в эфире "Россия-24" заявил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Был Мавроди и "МММ", для меня биткойн это синоним примерно этой же пирамиды. Это актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости. Это абсолютная случайность и воспринимать ее как реальный инвестиционный актив было бы очень странно", - сказал Задорнов.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

Фото: Михаил Задорнов / © Егор Алеев/ТАСС

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Персоны
Миллера переизбрали на пост главы 24.02.2021
Миллера переизбрали на пост главы "Газпрома" еще на пять лет
Совет директоров назначил новых членов Правления РусГидро 16.02.2021
Совет директоров назначил новых членов Правления РусГидро
Андрей Рюмин избран генеральным директором ПАО 15.02.2021
Андрей Рюмин избран генеральным директором ПАО "Россети"
Ушел из жизни Козырев Николай Андреевич (Калужский кабельный завод) 12.02.2021
Ушел из жизни Козырев Николай Андреевич (Калужский кабельный завод)
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно