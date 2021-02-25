Первый в России Центр компетенций по цифровой трансформации ЖКХ создал «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион Госкорпорации «Росатом»). Он призван более эффективно встраивать цифровые решения в системы управления коммунальным предприятием, обеспечит соответствующее обучение сотрудников, будет помогать предприятиям коммунальной сферы с развитием необходимых компетенций и в дальнейшей цифровизации. О создании центра 24 февраля рассказал директор проектного офиса «Цифровое ресурсоснабжение» РИР Игорь Чернов в рамках конференции газеты «Коммерсантъ» «Умный город. Как выглядит настоящее».

Центр территориально расположен в Москве. Его штат насчитывает семь специалистов (сферы их специализации - создание и внедрение программных модулей, установка датчиков, внедрение и обучение сотрудников, предварительный анализ уровня цифровизации и пр.). По словам И. Чернова, центр будет работать, как на нужды предприятий компании, так и для внешних заказчиков. В частности, специалисты Центра готовы выехать на место, провести аудит, сформировать предложения по цифровизации предприятия и реализовать их.

«Энергетика и ЖКХ - очень консервативные отрасли. И сегодня мы видим проблему в том числе в том, что даже внедренные цифровые решения либо используется не полностью, либо не используются вообще. Это происходит потому что, что у людей на местах нет полного понимания как эти новшества помогут в их работе и они продолжают работать как привыкли. Поэтому нашу задачу мы видим в том, чтобы не просто внедрить какие-то цифровые модули, но и обучить людей, совместно с ними сделать так, чтобы все решения были востребованы. В конечном итоге лучшая система та, которой пользуются», - отметил Игорь Чернов.

В настоящее время РИР реализует в Глазове (Республика Удмуртия) проект «Цифровой водоканал». Цифровизация поможет повысить надежность водоснабжения городского водоканального комплекса, сократит количество аварийных ситуаций, а также сделает процесс управления производством прозрачным и эффективным. Чтобы система с самого начала соответствовала практике, специалисты РИР и сотрудники водоканала вместе устанавливали приборы, отлаживали инфраструктуру, разрабатывали модули. Сейчас инженеры, начальники участков, программисты и специалисты по автоматизированным системам управления тестируют работу модулей, высказывают свои предложения и замечания.

Всего в рамках проекта созданы четыре малых диспетчерских пункта и один большой, где будет сводиться вся информация из системы. Самые первые результаты использования уже есть: режимы работы оборудования и перемещения бригад стали видны онлайн, объем данных, на основании которых можно принимать решения об изменениях, постепенно накапливается.

«У нас есть методика оценки цифровой зрелости предприятия ЖКХ и типовые проекты по ее повышению. Наши специалисты создают информационные модули вместе с сотрудниками предприятия и потом помогают в освоении новых инструментов. Существует специально разработанная система обучения персонала и практический опыт внедрения», - сказал Игорь Чернов.

Справочно:

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР) – «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», разработчик цифровых решений и отраслевой интегратор по направлениям «Умный город», «Централизация систем ресурсоснабжения», «Чистая вода». Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды.

«Цифровой водоканал» – разработанная компанией «РИР» система повышения эффективности городских водоканалов. Она состоит из трех компонентов: инфраструктура для сбора и передачи данных, SCADA-система, куда они поступают и обрабатываются, программные модули. Модуль «Анализ балансов» собирает сведения об объеме поднятой и отпущенной потребителям воды, сопоставление этих данных позволяет выявить и локализовать потери, чтобы оперативно устранить их причины (аварии, манипуляции со счетчиками, незаконные врезки и др.). Модуль «Анализ режимов» собирает данные по давлению, КПД и удельному расходу электроэнергии на кубометр воды и позволяет, задавая и корректируя параметры, поддерживать оптимальный режим работы насосов, избегая перерасхода электроэнергии. Данные собираются в режиме реального времени, поэтому при аварийном падении давления и других нештатных ситуациях сотрудники водоканала сразу узнают о проблемах и быстрее устраняют их. Модуль «Заявки» помогает контролировать аварийные и планово-предупредительные работы с учетом имеющихся сотрудников и техники. В электронных заявках видно, кто и как долго выполняет заявку, когда она была заведена, какие материалы и техника понадобились, где находится техника – можно посчитать время и себестоимость выполнения каждой заявки. Анализ истории вызовов, особенно повторных, дает понимание, что мешает эффективности ремонтов, каких ресурсов не хватает. Модуль «Обходчик-контролер» выстраивает точное расписание работы мастеров по заявкам. Обходчики получают задание на служебный телефон или планшет и едут сразу на объект. В заявку сразу подгружаются данные по абоненту и его счетчикам воды, телефон интегрирован с мобильным принтером. Другая функция модуля – контроль за персоналом, в том числе геолокационный. Модуль «Центральная панель» дает главе компании или собственнику статистику по всему предприятию: динамику инцидентов, исполнение инвестпрограммы, количество аварий в определенный период, платежи и др.

Источник: Пресс-служба АО «РИР»