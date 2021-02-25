Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев рассказал о перспективах внедрения водородных технологий на железнодорожном транспорте для повышения экологичности и энергоэффективности перевозок на заседании Объединенного ученого совета ОАО «РЖД».

В рамках своего доклада на тему компетенций и научных заделов НИУ «МЭИ» в области водородных технологий и возможности их применения на железнодорожном транспорте он подчеркнул, что этой тематикой НИУ «МЭИ» занимается с 70-х годов прошлого века, и перспективы применения водородной энергетики открывают широкие возможности для развития современных видов транспорта.

НИУ «МЭИ» осуществляет научно-техническое сотрудничество с ОАО «РЖД» в рамках инновационной деятельности и энергетической стратегии компании, которая затрагивает большой комплекс ключевых вопросов, направленных на обеспечение энергобезопасности перевозочного процесса и усиление факторов, повышающих его энергоэффективность. В январе этого года Николай Рогалев вошел в состав Объединенного ученого совета ОАО «РЖД» в качестве научного партнера.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране. В университете (без учёта его 5 филиалов) по 25 направлениям подготовки проходят обучение почти 15000 студентов, около 600 аспирантов и докторантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1000 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

НИУ "МЭИ" в 2020 году прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).